Bloomberg: визит Эрдогана в Россию может состояться 8 сентября

Издание сообщает, что турецкий лидер планирует посетить Россию до поездки в Индию на саммит G20.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может совершить визит в Российскую Федерацию для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 8 сентября. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников.

«Эрдоган... может отправиться в Россию 8 сентября, до поездки в Индию на саммит G20», - пишет агентство.

Кроме того, появилась информация, что встреча глав государств может состояться в Сочи.

Ранее в Кремле была анонсирована встреча лидеров России и Турции. Точная дата в сообщении не называлась, однако стало известно, что встреча состоится в ближайшее время.