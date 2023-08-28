Мужчина не хотел покидать ветхий дом в Ноябрьске и открыл огонь по приставам

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С вооруженным сопротивлением жильца аварийного дома столкнулись приставы, пришедшие с решением суда о принудительном выселении мужчины, в пригороде Ноябрьска в Ямало-Ненецком автономном округе. «Звезда» узнала подробности в пресс-службе полиции региона.

«Мужчина 1961 года рождения не отреагировал на законные требования сотрудников Федеральной службы судебных приставов и сделал выстрел в воздух из принадлежащего ему гладкоствольного ружья. Он должен был выселяться из ветхого жилья. Дом оформлен под снос. Он не согласен», - пояснила представитель пресс-службы МВД по ЯНАО.

По информации местных Telegram-каналов, дом, в котором проживает мужчина, признали аварийным несколько лет назад, соседи съехали, он остался единственным жильцом. Не так давно суд принял решение о принудительном переселении.