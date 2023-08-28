«Это вам за пацанов»: десантники-огнеметчики сожгли технику и уничтожили врага под Артемовском
Десантники работают втроем: двое отрабатывают по живой силе, пулеметчик их прикрывает шквалом огня. Если никого не осталось, на зачистку идет группа.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
На Артемовском направлении десантники-огнеметчики под прикрытием пулеметного расчета сдерживают натиск украинских боевиков. Огнеметное подразделения ВДВ из Уссурийска работает в районе Клещеевки, южнее города Артемовск. Кадры их боевой работы показало Минобороны РФ.
«Отрабатывали сейчас по дому. Разведка доложила: находится противник. Выдвинулись отделением, отработали. У нас во взводе есть пулеметчик, который прикрывает нас шквалом огня. А мы уже отрабатываем конкретно по живой силе. Задача была выполнена. Вышли втроем, пулеметчик прикрыл, двойка отработала. Вернулись обратно». - рассказал командир огнеметного отделения с позывным «Бродяга».