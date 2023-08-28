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«Это вам за пацанов»: десантники-огнеметчики сожгли технику и уничтожили врага под Артемовском

06:09 28.08.2023
Десантники работают втроем: двое отрабатывают по живой силе, пулеметчик их прикрывает шквалом огня. Если никого не осталось, на зачистку идет группа.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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На Артемовском направлении десантники-огнеметчики под прикрытием пулеметного расчета сдерживают натиск украинских боевиков. Огнеметное подразделения ВДВ из Уссурийска работает в районе Клещеевки, южнее города Артемовск. Кадры их боевой работы показало Минобороны РФ.

«Отрабатывали сейчас по дому. Разведка доложила: находится противник. Выдвинулись отделением, отработали. У нас во взводе есть пулеметчик, который прикрывает нас шквалом огня. А мы уже отрабатываем конкретно по живой силе. Задача была выполнена. Вышли втроем, пулеметчик прикрыл, двойка отработала. Вернулись обратно». - рассказал командир огнеметного отделения с позывным «Бродяга».

© Минобороны России

Он добавил, что далее «ребята уже производят зачистку, мы на поддержке им помогаем» и что в основном противник применяет артиллерию, не давая подойти.

«Но мы двигаемся малыми группами, потихоньку, видно чтобы не было. Тихо. Передвигаемся быстро. Отработали - ушли. Все. Дальше разведка докладывает: остался, не остался кто. Надо - еще раз отрабатываем. Нет - значит уже группа идет, зачищает», - пояснил «Бродяга».

© Минобороны России

Украинские боевики не оставляют попыток взять Клещеевку. Но точный огонь из малых реактивных огнеметов (МРО) с термобарическими зарядами, а также из стрелкового оружия уничтожает живую силу и технику противника. Он пытался укрыться в заброшенном частном доме и в лесопосадке. Однако точные выстрелы МРО поразили украинских националистов и вывели их технику из строя.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов. 

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