Мотострелки ЦВО отработали штурм оборонительных позиций «врага» под Оренбургом

В практических действиях приняли участие более 100 военнослужащих, было задействовано около 10 единиц военной и специальной техники.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Мотострелковые подразделения Центрального военного округа в ходе тренировок отработали штурм позиций «противника». Как сообщает Министерство обороны РФ, занятия проводились на Тоцком полигоне в Оренбургской области.

Согласно легенде, неприятельские войска держали оборону на передней линии. В ходе занятий мотострелки боевыми двойками под прикрытием бронетранспортера БТР-82А учились зачищать укрепление со снайперами и пулеметчиками. Места скопления войск противника выявлялись с помощью дронов. Кроме того, по вражеским укрытиям наносились удары барражирующими боеприпасами.

Занятия проводились под руководством инструкторов с боевым опытом. Они объясняли военнослужащим, как без потерь продвинуться вглубь и огнем из автоматов АК-74 и АК-12 выбить боевиков с позиций.

Также командиров обучали распределять личный состав штурмовой группы, понимать, кто будет наиболее эффективен в группе захвата, а кто – в группе огневой поддержки. В занятиях были задействованы более сотни человек и порядка десяти единиц техники.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.