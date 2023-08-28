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Мотострелки ЦВО отработали штурм оборонительных позиций «врага» под Оренбургом

15:21 28.08.2023
В практических действиях приняли участие более 100 военнослужащих, было задействовано около 10 единиц военной и специальной техники.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Мотострелковые подразделения Центрального военного округа в ходе тренировок отработали штурм позиций «противника». Как сообщает Министерство обороны РФ, занятия проводились на Тоцком полигоне в Оренбургской области.

Согласно легенде, неприятельские войска держали оборону на передней линии. В ходе занятий мотострелки боевыми двойками под прикрытием бронетранспортера БТР-82А учились зачищать укрепление со снайперами и пулеметчиками. Места скопления войск противника выявлялись с помощью дронов. Кроме того, по вражеским укрытиям наносились удары барражирующими боеприпасами.

Занятия проводились под руководством инструкторов с боевым опытом. Они объясняли военнослужащим, как без потерь продвинуться вглубь и огнем из автоматов АК-74 и АК-12 выбить боевиков с позиций.

Также командиров обучали распределять личный состав штурмовой группы, понимать, кто будет наиболее эффективен в группе захвата, а кто – в группе огневой поддержки. В занятиях были задействованы более сотни человек и порядка десяти единиц техники.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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