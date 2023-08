В стране и мире Глава «Турпомощи» Осауленко объяснил, почему «безалкогольный all inclusive» не оттолкнет россиян от Турции Алексей Курильченко По словам эксперта, в турецких отелях россияне в Турции чаще всего отдыхают семьями и не потребляют большого количества алкоголя. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Mustafa Kaya, XinHua, Globallookpress Читайте нас на: Директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь"» Александр Осауленко прокомментировал «Звезде» появление предложений «безалкогольного all inclusive» для российских туристов. По его словам, такие пакеты появляются довольно редко. При этом Осауленко отметил, что российские туристы едут отдыхать в Турцию с семьей и не потребляют большого количества спиртного. «Эта тема не новая - такие предложения возникали. Но стоит это обсудить, то все возвращается в исходную позицию. Дело в том, что основной потребитель отдыха в Турции - семья, то есть папа, мама и ребенок, как правило, не один. Мама и ребенок не являются основным потребителем данного продукта (алкоголя. - Прим. ред.). Но вместе с тем своя категория там есть... Думаю, каждый отель будет определять для себя этот вопрос сам», - рассказал «Звезде» Осауленко. Эксперт отметил, что подавляющее большинство алкогольных напитков, включенных в турецкий all inclusive, местного производства. Соответственно, у них крайне низкая себестоимость, а значит, отелю выгодно ее реализовывать. При этом импортные напитки и любом случае остаются платными. «Давайте не будем забывать, что во многих отелях российские туристы преобладают, но они не являются эксклюзивным потребителем этого продукта. Там много и европейцев, и туристов со всего мира. Поэтому надо понимать, как будет реагировать и потребитель из других стран», - отметил Осауленко. Эксперт добавил, что предложения создать безалкогольный all inclusive на рынке появляются, но при этом они не носят массовый характер, а дискуссия «возвращается на круги своя». Напомним, что российская Ассоциация туроператоров ранее сообщила, что ряд турецких отелей начал предлагать туристам системы питания «все включено без алкоголя». Ранее подобные предложения создавались для туристов из Ирана и арабских стран. Отмечается, что такие программы дешевле «алкогольного all inclusive» на 7-9%. Экспертное мнение и аналитика