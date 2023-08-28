Командир 60-й бригады Добровольческого корпуса «штурмовой бригады "Ветераны"» с позывным Морпех заявил, что если противник не окопается за Днепром сейчас, то потом будет поздно.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Соледаро-артемовское направление - один из самых горячих участков линии боевого соприкосновения. Территория полностью под нашим контролем еще с весны. Противник отчаянно хочет вернуть ее, атакуяна нескольких флангах.

На рубеже сражается добровольческий корпус «штурмовая бригада "Ветераны"». Подразделению в этом году исполняется девять лет. В его составе опытные бойцы, участники разных конфликтов. На логотипе - изображение президента Владимира Путина.

«Это гордость наша. Мы же граждане Российской Федерации. Соединение армии, народа и президента», - сказал командир 60-й бригады Добровольческого корпуса «штурмовой бригады "Ветераны"» с позывным Морпех.

На этих рубежах противник задействует все свои резервы, теряя боеспособные подразделения. Ситуация на линии боевого соприкосновения уже скоро может измениться в нашу пользу, говорит командир бригады.

«Мы, от себя скажу, готовимся в большой поход. Все готовятся в большой поход. Когда будет? Как прикажут. Но будет большой поход. Глобальный большой поход будет. Гражданам Украины, Польши, Америки, кто тут еще наемники есть, я посоветовал бы окапываться за Днепром. Не здесь движуху наводить, а окапываться за Днепром. А если они сейчас этим не займутся - то и потом не окопаются», - добавил Морпех.

Каждый день в небе раздаются десятки таких хлопков. Вооруженные формирования Украины для воздушной разведки используют большие беспилотники самолетного типа.

«Бывает, ночью летает "Баба Яга" так называемая, которая носит 82-е мины. Она дизельная и звучит, как мотоцикл», - рассказал штурмовик с позывным Печора.

О любом движении врага сразу же узнают на земле. Незамедлительно начинает работать наша артиллерия. Но пары выстрелов самоходной гаубицы недостаточно. Противник постоянно пытается штурмовать наши позиции и закрепиться хоть где-то в лесопосадках.

Но на подступах его выбивает наша артиллерия. Украинские националисты хотели пойти вперед, использовали несколько танков, но их поход был недолгим - бронетехника врага превратилась в груду искореженного металла.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.