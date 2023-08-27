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С великой благодарностью: Сухуми и Цхинвал вспоминают обретение независимости в 2008 году

Виталий Акиньшин
Марина Крижановская
21:46 27.08.2023
Президенты Абхазии и Южной Осетии 26 августа 2008 года официально обратились к России с просьбой признать их независимость и заключить договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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На улицах Сухума и Цхинвала 26 августа 2023 года едва ли не все их население и руководство республики. Праздничные мероприятия и концерты на самых разных площадках. Национальные костюмы и танцы, без которых на Кавказе не обходится ни одно торжество. Народы  Абхазии и Южной Осетии вспоминает события августа 2008 года, когда горечь от грузинской агрессии сменилась радостью приобретенной независимости.

В августе 2008 года в результате операции по принуждению к миру грузинские войска с помощью России были изгнаны с территорий Абхазии и Южной Осетии. Тогда остро встал вопрос о будущем освобожденных республик и их безопасности.

Решение было только одно: обратиться к Москве с просьбой признать независимость Абхазии и Южной Осетии и заключить с Россией договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Действующие на тот момент президенты официально сделали такое обращение и уже 26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев официально объявил о признании независимости двух стран.

«Исходя из сложившейся ситуации, необходимо принять решение. Учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов, руководствуясь положениями Устава ООН, другими основополагающими международными документами, я подписал указы о признании Российской Федерацией независимости Южной Осетии и независимости Абхазии», - заявил Дмитрий Медведев.

Кадры телевизионной хроники сохранили реакцию жителей Сухума на решение российских властей. Это был настоящий взрыв эмоций.

«Уже несколько часов и в Абхазии, и в Южной Осетии не смолкают автоматные очереди. На улице толпы людей. Дозвониться туда практически невозможно, телефонные линии перегружены. Все обмениваются новостями и поздравляют друг друга», - рассказала телеведущая новостей в августе 2008 года.

Тогда, перед многотысячной толпой, которая собралась у здания Совмина, президент Абхазии Сергей Багашп выразил искреннюю благодарность России, за то что исполнила многолетнюю мечту жителей республики.

«Великая благодарность Российской Федерации, российскому народу, руководству России, президенту этой великой страны за то, что они поняли наши с вами чаяния, они поняли наши с вами устремления. И они приняли очень умное, своевременное решение, которое сегодня всех нас делает счастливыми. Спасибо большое, великая Россия!», - выступал с трибуны в 2008 году Сергей Багапш.

В тот момент Россия приняла решение о признании Абхазии, несмотря на давление международного сообщества. Об этом на торжественном заседании кабмина 26 августа 2023 года заявил нынешний президент Аслан Бжания.

«Этот шаг был предпринят российским руководством в условиях жесткого международного сопротивления. И мы хорошо понимаем, какой груз ответственности взяла на себя Россия, принимая данное решение. Признание независимости Республики Абхазия - это осуществление выстраданной мечты многих поколений абхазского народа. Впервые за долгое время мы чувствуем себя в безопасности», - сообщил президент Абхазии.

Но путь к этой безопасности оказался долгим. В этом году республика отмечает не только 15-летие признания независимости, но и 30-летие победы над Грузией в войне 1992-1993 годов. По сути, обратный отсчет часового механизма независимости Абхазии запустила сама Грузия.

Еще вначале 90-ых новый председатель Верховного Совета Грузинской ССР Звияд Гамсахурдия провозгласил «Грузия для грузин». Тем самым он определил политику страны в отношении своих соседей - Абхазии, Южной Осетии и России на десятилетия вперед.

Пришедший ему на смену Эдуард Шеварднадзе по сути продолжил начатое. Не пожелавших оставаться в составе Грузии после развала СССР Цхинвал и Сухум официальный Тбилиси решил подавить силой.

Какие силы выставила Грузия, детали прошедших войн, что думают теперь жители этих двух независимых стран про ситуацию на Украине и как живут сейчас этих двух республик - смотрите в репортаже Виталия Акиньшина для программы «Главное с Ольгой Беловой».

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