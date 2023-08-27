Переломившие ход всей Второй мировой войны: как чествовали героев Курской битвы

В сражениях на Курской дуге немецко-фашистские войска безвозвратно потеряли 600 тысяч убитыми и пленными, потери Красной армии составили почти 900 тысяч убитыми и ранеными.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Память погибших в годы войны на неделе почтили в Курске. В поселке Поныри открыли мемориальный комплекс «Курская битва». Он посвящен первому этапу того переломного боя, когда советские пехотные части противостояли танковым клиньям гитлеровских войск, которые намеревались замкнуть кольцо окружения в ходе операции «Цитадель».

Битва на Курской дуге длилась более полутора месяцев и завершилась полным разгромом немецко-фашистских войск. Победа в ней ознаменовала собой полную потерю немцами стратегической инициативы.

В сражениях под Курском противник безвозвратно потерял почти 30 дивизий, включая 7 танковых, убитыми и пленными около шестисот тысяч человек. Страшную цену за победу в этой битве заплатил и Советский Союз - почти 900 тысяч человек убитыми и ранеными.

Важнейшую роль в этой победе и потом в продолжившемся наступлении на Запад сыграл «Смерш» - военная контрразведка, созданная Сталиным за несколько месяцев до Курска - в апреле 1943-го. Разведданные, добытые в ходе зафронтовой работы, позволили Ставке Верховного Главнокомандования понять, в каком количестве и где именно враг планирует наступление. А благодаря грамотным радиоиграм удалось дезинформировать вражеское командование - немцы были до последнего уверены, что их наступление будет полной неожиданностью.

Вообще после создания «Смерша» вражеские спецслужбы не смогли больше сорвать ни одной операции Красной армии. Ни один стратегический план советского командования не стал известен немцам. В рядах красноармейцев и в тылу не произошло ни одного антисоветского выступления.

О 80-й годовщине победы в Курской битвы и связи поколений смотрите в материале Павла Ремнева для программы «Главное Ольгой Беловой».