Кирпичи стен многополярного дома: как прошел XV саммит БРИКС в ЮАР

В отличие от G20 и G7, которые за последние десятилетия своего существования так и не смогли предотвратить ни одного острого политического кризиса, БРИКС работает даже с межнациональными конфликтами. Один из таких примеров - реальный договор о демаркации границ между Китаем и Индией в Гималаях.

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БРИКС - Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика. Произносится точно так же, как и «кирпичи» на английском - «брикс».

Когда по инициативе России, 17 лет назад эта международная организация была создана, это воспринималось как некая игра слов и вызывало улыбку. Сегодня пять стран, четыре из которых входят в десятку крупнейших государств мира по численности населения, по площади и по ВВП, действительно стали для большинства государств теми самыми опорными кирпичами, на которых начинают вырастать стены нового многополярного мирового дома, основанного на международном праве, а не на придуманных «правилах».

Саммит, который на этой неделе прошел в Йоханнесбурге, уже называют историческим. Делегации из почти 70 стран мира. Решения, которые влияют на будущее и на судьбы. По сути 15-ый саммит БРИКС подтвердил создание нового центра силы. И все приправлено африканским колоритом. Так, например, встречали в аэропорту главу российского МИДа Сергея Лаврова.

Первый же день саммита задал тон всему форуму. Главная тема - защита интересов каждой страны и борьба с новой колониальной политикой Запада. О целях БРИКС и методах их достижения, в своем видеообращении к участникам рассказал президент РФ Владимир Путин.

«Государства БРИКС усиливают взаимодействие и наша совместная работа по обеспечению экономического роста и устойчивого развития приносит конкретные, осязаемые результаты. Сообща запускаются все новые инфраструктурные и инвестиционные проекты, растут товарные обмены, расширяются отраслевые контакты. Главное - мы сотрудничаем на принципах равноправия, партнерской поддержки, уважения интересов друг друга», - сказал президент Путин.

Ключевые понятия здесь - сотрудничество и взаимоуважение. То, о чем современный Запад даже не задумывается. По словам российского президента, страны БРИКС, в первую очередь, выступают против глобального доминирования кого-то одного, одной страны над всеми остальными.

«Мы все единодушно выступаем в пользу формирования многополярного миропорядка, по-настоящему справедливого и основанного на международном праве <...>. Мы против какой бы то ни было гегемонии, пропагандируемой некоторыми странами своей исключительности и основанной на этом постулате новой политики - политики продолжающегося неоколониализма», - обратился Путин к участникам саммита.

Одним из видов оружия, которое сегодня используется «золотым миллиардом» против государств, не желающих соглашаться с буквально навязываемым путем развития в интересах стран Запада стала долларовая стратегия МВФ. А по сути диктат - «мы вам доллары - вы нам то, что мы скажем».

«Мы обеспокоены тем, что глобальные финансовые и платежные системы используются как инструменты геополитического противостояния. Восстановление мировой экономики зависит от наличия предсказуемых глобальных платежных систем и бесперебойной работы банков. Нам важно их защитить», - выступил с заявлением президент ЮАР Сирил Рамафоза.

Подробнее о предложениях БРИКСа по развитию экономики, где находится будущее экономики и о том, какая часть света в ближайшие десятилетия станет одним из самых мощных экономических регионов - смотрите в репортаже Алексея Самолетова для программы «Главное с Ольгой Беловой».