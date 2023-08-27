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Устал тянуть лямку: почему Запад стал говорить об уступках Киева

Станислав Иващенко
20:14 27.08.2023
Как пишет американская пресса, в Вашингтоне начали готовить почву для переговоров о мире с Россией или предложения о территориальных уступках.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Cover Images, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Из-за гигантских потерь украинских боевиков на передовой Киев на этой неделе выдал запрет на посещение иностранными журналистами линии боевого соприкосновения. Без специального разрешения лично от главкома ВСУ Валерия Залужного представителям СМИ отныне запрещено выезжать в зону военных действий. Слишком нелицеприятную для Киева картину они там могут застать.

Гораздо приятнее украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в окружении лидеров стран Запада праздновать День независимости Украины. Торжеств, как в былые годы, не устраивали - ограничились выпуском новой марки под названием «Украина-мать» с изображением монумента после переделки - с тризубом вместо советского герба. А сам памятник с помощью компьютерной графики обрядили в какую-то белую ткань, напоминающую смирительную рубашку.

В честь праздника переоделся в чистое и сам Зеленский. Наконец-то надел вместо грязной футболки новую глаженую рубашку - вышиванку цвета хаки.

А что касается якобы независимости, то на днях на Украине стартует большая распродажа - приватизация, в ходе которой с молотка пойдут последние заводы, фабрики, порты и другие предприятия.

О том, как отмечали День независимости Украины и как коллективный Запад в очередной раз занялся решением судьбы Киева, смотрите в сюжете Станислава Иващенко для программы «Главное с Ольгой Беловой».

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