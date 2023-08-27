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Гендиректор КТРВ Обносов заявил, что ракеты в России никогда не закончатся

Владимир Расходчиков
18:29 27.08.2023
По словам специалиста, специалисты по ракетному вооружению выполнят все задачи, поставленные президентом России.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России
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Ракеты у Российской Федерации никогда не закончатся, а на каждый шаг противника в ходе проведения специальной военной операции будет найдет ответ. Об этом в эфире «Военной приемки» на телеканале «Звезда» рассказал гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов.

«У нас никогда ничего не закончится, потому что с такими людьми, понятной задачей, мы на каждый, так сказать, “шах” будем находить свой ответ. Я уверен, что мы решим те задачи, которые перед нами ставит главнокомандующий», - заявил Обносов.

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