В ходе СВО Минобороны РФ наметило три ключевых направления развития армии

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда», Виктор Антонюк, РИА Новости

Российские вооруженные силы в условиях современных военных конфликтов наметили 3 основных направления для развития. Это беспилотники всех видов, системы под управлением искусственного интеллекта и артиллерия. Важность данных направлений показала специальная военная операция. Об этом в эфире «Военной приемки» на телеканале «Звезда» рассказал начальник главного управления инновационного развития МО РФ Александр Осадчук.

«Конечно, это беспилотники. Современная война, это война беспилотников, различных видов. Второе - системы управления и технологии искусственного интеллекта. Это время принятия решений, это объемы информации, аналитика, объективность. Ну, и конечно, это артиллерия. Это средства поражения. Артиллерия – бог войны. И эта война показала, это война артиллерии», - заявил Осадчук.

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