Придорожная шашлычная загорелась в Туапсинском районе
Во время тушения пожара произошел хлопок. На данный момент возгорание ликвидировали.
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В Туапсинским районе Краснодарского края загорелось придорожное кафе, говорится в сообщении местной администрации.
ЧП произошло в шашлычной «Гермес» в селе Кроянское. Очевидцы опубликовали в социальных сетях кадры с места.
Уточняется, что, когда возгорание тушили, произошел хлопок. Впоследствии пожар был локализован на площади 200 «квадратов».
Как сообщили «Звезде» в региональном ГУ МЧС, к настоящему моменту пожар полностью потушен, в результате произошедшего никто не пострадал.