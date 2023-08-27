В стране и мире Придорожная шашлычная загорелась в Туапсинском районе Анна Назайкина Во время тушения пожара произошел хлопок. На данный момент возгорание ликвидировали. © Видео: atypicaltuapse, VK © Фото: atypicaltuapse, VK Читайте нас на: В Туапсинским районе Краснодарского края загорелось придорожное кафе, говорится в сообщении местной администрации. ЧП произошло в шашлычной «Гермес» в селе Кроянское. Очевидцы опубликовали в социальных сетях кадры с места. Уточняется, что, когда возгорание тушили, произошел хлопок. Впоследствии пожар был локализован на площади 200 «квадратов». Как сообщили «Звезде» в региональном ГУ МЧС, к настоящему моменту пожар полностью потушен, в результате произошедшего никто не пострадал. Экспертное мнение и аналитика