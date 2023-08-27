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Придорожная шашлычная загорелась в Туапсинском районе

Анна Назайкина
12:15 27.08.2023
Во время тушения пожара произошел хлопок. На данный момент возгорание ликвидировали.
© Видео: atypicaltuapse, VK © Фото: atypicaltuapse, VK
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В Туапсинским районе Краснодарского края загорелось придорожное кафе, говорится в сообщении местной администрации.

ЧП произошло в шашлычной «Гермес» в селе Кроянское. Очевидцы опубликовали в социальных сетях кадры с места.

Уточняется, что, когда возгорание тушили, произошел хлопок. Впоследствии пожар был локализован на площади 200 «квадратов».

Как сообщили «Звезде» в региональном ГУ МЧС, к настоящему моменту пожар полностью потушен, в результате произошедшего никто не пострадал.

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