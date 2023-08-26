Минобороны построит в Петергофе и Петербурге комплекс Кадетского корпуса СК РФ
Все корпуса будущего учебного заведения оснастят удобной мебелью, а классы современным учебным оборудованием.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов проинспектировал ход строительства в Петергофе нового комплекса Санкт-Петербургского Кадетского корпуса Следственного комитета РФ.
Проект реализуют специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны. Строители реставрируют ряд исторических объектов, которые предстоит приспособить под нужды будущего учебного заведения, а также строят новый учебный корпус, общежитие и прочие объекты.
Вместе с тем, специалисты Минобороны России возрождают исторические корпуса академии Следственного комитета в Санкт-Петербурге. Комплекс зданий выходит к реке Мойке, на улицу Декабристов и в сад дворца Юсуповых.