Армия Армия Армия

Минобороны построит в Петергофе и Петербурге комплекс Кадетского корпуса СК РФ

Ян Брацкий
08:00 26.08.2023
Все корпуса будущего учебного заведения оснастят удобной мебелью, а классы современным учебным оборудованием.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов проинспектировал ход строительства в Петергофе нового комплекса Санкт-Петербургского Кадетского корпуса Следственного комитета РФ.

Проект реализуют специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны. Строители реставрируют ряд исторических объектов, которые предстоит приспособить под нужды будущего учебного заведения, а также строят новый учебный корпус, общежитие и прочие объекты.

Вместе с тем, специалисты Минобороны России возрождают исторические корпуса академии Следственного комитета в Санкт-Петербурге. Комплекс зданий выходит к реке Мойке, на улицу Декабристов и в сад дворца Юсуповых.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:48 В стране и мире
В Якутии водитель погиб после опрокидывания вахтового автобуса
05:08 В стране и мире
Десяткам тысячам жителей Владивостока вернули электричество
04:36 В стране и мире
В Канаде из-за мощных лесных пожаров эвакуируют целый город
03:48 В стране и мире
Представитель Нигера опроверг высылку послов США, Германии и Нигерии
03:17 В стране и мире
Собянин сообщил о сбитом на подлете к Москве беспилотнике
Популярное
Видео
Виновник ДТП в Калуге заявил, что у него в крови нашли «бог знает какой дефект»
Видео
Путин вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша»
Видео
Мигрант из Нахабино заявил, что ударил девушку, чтобы спасти ее
Росавиация опубликовала список пассажиров разбившегося под Тверью самолета
Мужчина хотел ограбить аптеку в Москве, но поранился о стекло и умер
Видео
Костомаров впервые после протезирования принял участие в ледовом шоу
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.