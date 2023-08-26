Памятник «Воинам России» открыли в учебном центре инженерных войск в Волжском

Монумент стал символом мужества и отваги военнослужащих, до конца исполнивший свой долг перед Родиной.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Памятник «Воинам России» торжественно открыли в городе Волжский на территории воинской части 73420. В церемонии принял и участие юнармейцы, общественники, родители погибших военнослужащих и представители местных властей. Идея создания памятника принадлежит командованию части, которая на протяжении десятилетий готовит военных инженеров. Именно механик-водитель инженерных войск запечатлен на двухметровом постаменте.

«Этот памятник - символ мужества, отваги и героизма российского воина. Девятнадцать военнослужащих нашего центра принимали участие в боевых действиях на Северном Кавказе, 53 - в Сирии, 78 - в специальной военной операции», - рассказал командир войсковой части 73420, начальник 187-го межвидового учебного центра специалистов инженерных войск полковник Юрий Чередниченко.

Честь открытия памятника предоставили родителям погибших военнослужащих. Для них это не просто знак внимания, но и признание заслуг погибших сыновей, до последнего исполнивших свой долг перед Родиной.

«Для меня важно, в первую очередь, что их помнят. Помнят тех, кто там находится, кто там погиб. Это хорошо, что люди не забывают и для нас это отдушина какая-то. Люди помнят, командование помнит. Важно, чтобы мы победили. Это самое главное и чтобы поменьше наших ребят погибло там, чтобы все вернулись домой живыми и здоровыми», - отметил отец погибшего военнослужащего Александр Аверьянов.

Память героев почтили минутой молчания. К памятнику возложили венки и цветы. Под звуки военного оркестра мимо памятника промаршировали военнослужащие войсковой части. Памятник стал символом мужества и отваги военнослужащих, до конца исполнивший свой долг в Афганистане, Чечне и в зоне спецоперации.