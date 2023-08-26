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Момент сильного взрыва в аэропорту Хартума попал на видео

Максим Крюков
22:32 26.08.2023
По предварительным данным, взрыв в аэропорту суданской столицы произошел на складе авиатоплива.
© Видео: abdullh_132132, Twitter © Фото: abdullh_132132, Twitter
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На территории аэропорта города Хартум произошел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные источники.

По предварительной информации, происшествие случилось на складе авиационного топлива. На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, как в небо поднимается огромное пламя, которое сменяется темно-серым дымом.

В начале августа в Министерстве иностранных дел России сообщили об эвакуации сотрудников посольства РФ в Судане. Отмечалось, что их перевели из столицы Хартума в город Порт-Судан.

Российское внешнеполитическое ведомство приняло решение вывезти сотрудников дипмиссии, а также обратившихся за помощью граждан России и членов их семей в РФ в связи с продолжающимися столкновениями и высокими рисками безопасности в африканской стране.

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