Момент сильного взрыва в аэропорту Хартума попал на видео
На территории аэропорта города Хартум произошел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные источники.
По предварительной информации, происшествие случилось на складе авиационного топлива. На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, как в небо поднимается огромное пламя, которое сменяется темно-серым дымом.
В начале августа в Министерстве иностранных дел России сообщили об эвакуации сотрудников посольства РФ в Судане. Отмечалось, что их перевели из столицы Хартума в город Порт-Судан.
Российское внешнеполитическое ведомство приняло решение вывезти сотрудников дипмиссии, а также обратившихся за помощью граждан России и членов их семей в РФ в связи с продолжающимися столкновениями и высокими рисками безопасности в африканской стране.