Момент сильного взрыва в аэропорту Хартума попал на видео

По предварительным данным, взрыв в аэропорту суданской столицы произошел на складе авиатоплива.

© Видео: abdullh_132132, Twitter © Фото: abdullh_132132, Twitter

На территории аэропорта города Хартум произошел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные источники.

По предварительной информации, происшествие случилось на складе авиационного топлива. На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, как в небо поднимается огромное пламя, которое сменяется темно-серым дымом.

В начале августа в Министерстве иностранных дел России сообщили об эвакуации сотрудников посольства РФ в Судане. Отмечалось, что их перевели из столицы Хартума в город Порт-Судан.

Российское внешнеполитическое ведомство приняло решение вывезти сотрудников дипмиссии, а также обратившихся за помощью граждан России и членов их семей в РФ в связи с продолжающимися столкновениями и высокими рисками безопасности в африканской стране.