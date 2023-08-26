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«Динамо» в меньшинстве упустило победу над «Рубином» на последних секундах

Максим Крюков
21:06 26.08.2023
Матч шестого тура РПЛ, который проходил в Казани на «Ак Барс Арене», закончился со счетом 2:2.
«Динамо» в меньшинстве упустило победу над «Рубином» на последних секундах
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости
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Футболисты казанского «Рубина» и московского «Динамо» не сумели выявить победителя в матче шестого тура чемпионата России. Встреча, которая прошла на «Ак Барс Арене», завершилась со счетом 2:2.

В конце первого тайма счет открыл нападающий хозяев Мирлинд Даку. Во второй половине поединка москвичам удалось забить дважды, несмотря на удаление защитника Николаса Маричаля на 56-й минуте. Однако подопечные Рашида Рахимова вырвали ничью в самом конце матча, гол в свой актив записал ганский форвард Джоэль Фамейе.

Теперь «Динамо» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков (3 победы, 2 ничьих, 1 поражение), а «Рубин» с 6 очками (1 победа, 3 ничьих, 2 поражения) располагается на 11-м месте. В следующем туре столичный коллектив на выезде сразится с «Ростовом» Валерия Карпина, команду из Казани в свою очередь ждет поединок против «Пари НН», клуб из Нижнего Новгорода возглавляет Сергей Юран.

Сегодня в Санкт-Петербурге встречались «Зенит» и «Урал» из Екатеринбурга. Матч закончился разгромной победой в пользу хозяев со счетом 4:0. Дублем в составе действующего чемпиона страны отметился колумбийский нападающий Матео Кассьерра.

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