Полиция в Индии нашла скелет пропавшей пять лет назад ведущей

Подозреваемых в убийстве телеведущей, среди которых ее бывший сожитель, уже арестовали.

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В Индии нашли тело пропавшей пять лет назад телеведущей Сальмы Султаны Лашкар. На момент трагической гибели ей было около 30 лет.

«Полиция обнаружила завернутый в одеяло скелет Лашкар», - говорится в публикации Indian Express.

Останки девушки нашли на глубине восьми метров со связанными ногами рядом с автомагистралью. Как полагает следствие, основным подозреваемым является 37-летний Маджу Саху - инструктор тренажерного зала и сожитель телеведущий.

По одной из версий, он поссорился с возлюбленной из-за денег, а после убил ее. При помощи двух друзей Саху избавился от тела. Сейчас эксперты проводят анализ ДНК и весь необходимый комплекс экспертиз, чтобы подтвердить личность погибшей. Всех троих подозреваемых арестовали.