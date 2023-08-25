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На озере Лох-Несс проведут крупнейшие за 50 лет поиски чудовища

Елизавета Кондрикова
16:54 25.08.2023
Поиски пройдут в выходные 26-27 августа, ранее в центре искали волонтеров-охотников за Лох-несским чудовищем.
На озере Лох-Несс проведут крупнейшие за 50 лет поиски чудовища
© Фото: Benedikt von Imhoff, dpa, Global Look Press
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Волонтеры центра Лох-Несс создали команду под названием «Исследование Лох-Несса» (Loch Ness Exploration) для проведения в эти выходные поисков озерного чудовища.

«Мы надеемся вдохновить новое поколение энтузиастов озера Лох-Несс... после присоединения к этим масштабным наземным наблюдениям, у вас будет реальная возможность внести личный вклад в раскрытие этой захватывающей тайны, которая заинтересовала так много людей со всего мира», - говорится в сообщении центра.

Поисковая операция пройдет 26-27 августа и объединит добровольцев со всего мира. По словам организаторов, это будет крупнейшая за 50 лет «охота» на Лох-несского чудовища.

The Guardian сообщают о том, что будет использовано геодезическое оборудование, чего не делали раньше при подобных поисках, а также применят дроны для создания изображения воды с воздуха с помощью инфракрасных камер и гидрофоны.

Ранее выражали предположение о существовании в озере Лох-Несс семьи чудовищ. А под самим чудовищем подразумевали древнюю черепаху, на данный момент неизвестную науке. По словам ученых, ни одно животное схожих размеров не смогло бы войти в Лох-Несское озеро и выйти из него незамеченным.

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