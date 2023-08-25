Президент Боливии обсудил с Лавровым на саммите БРИКС тему лития и углеводородов

Еще одной темой беседы был центр ядерных исследований, который создается в этой стране с помощью России.

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Президент Боливии Луис Арсе в ходе саммита БРИКС в Йоханнесбурге (ЮАР) встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом глава государства сообщил РИА Новости.

Стороны обсудили, в частности, тему лития и разведку углеводородов углеводородов, сказал Президент Боливии. Еще одной темой беседы был центр ядерных исследований, который создается в этой стране с помощью России.

Первые объекты Центра ядерных исследований и технологий в Боливии российская госкорпорация совместно с Агентством по атомной энергии Боливии (ABEN) ввели в опытную эксплуатацию в 2022 году. Они позволяют проводить клинические исследования более 5 тысяч пациентов в год.

Центр обеспечит применение ядерных и радиационных технологий в сельском хозяйстве, медицине, промышленности, образовании и науки не только в Боливии, но и во всем регионе. Его открытие позволит создать более 500 высококвалифицированных рабочих мест для граждан страны. Он должен быть полностью сдан в начале 2025 года.

Саммит БРИКС завершился в столица ЮАР 25 августа. На нем было принято решение о приглашении в организацию Аргентины, Египта, Эфиопии, Ирана, Саудовской Аравии и ОАЭ. Ранее Боливия передала РФ ноту о желании вступить в БРИКС.