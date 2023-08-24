Стратегический рубеж: как выстроена оборона в районе села Берестовое

Российские бойцы удерживают поселок Берестовое более года, до этого он несколько раз переходил из рук в руки.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Бойцы спецназа «Ахмат» ведут тяжелые бои в районе Северска - населенного пункта, имеющего стратегическое значение. Машина командира подразделения с позывным «Батя» движется в сторону бойцов спецназа «Ахмат» глубокой ночью, чтобы не привлекать к себе внимания. Он родом из Ижевска, но в Донбассе с 2014-го года. Отвечает за участок в районе Берестового.

Неотъемлемые атрибуты передовой - подвалы. В них слышно, что на улице начались прилеты. Как только становится чуть тише и начинает понемногу светать - съемочная группа «Звезды» выходит на улицу. На позиции приходится идти по дороге, которая буквально усеяна подбитой техникой. Со стороны противника работает артиллерия. Враг в нескольких сотнях метрах и круглосуточно напоминает о себе.

«У меня предположение, что они пытались выявить наши точки. Потому что долбили из всего, что можно. Но в конце они вперед не пошли», - рассказал боец спецназа «Ахмат» с позывным «Пират».

Вся линия боевого соприкосновения проходит через склон. Местность очень извилистая, но если твои позиции на высоте, то врага видно, как на ладони. Сейчас «ахматовцы» в активной обороне. Противник пытается продвинутся, но нашим это только на руку.

«Сейчас вот делаем позицию по водоразделу. Стараемся незаметно, каждую ночь выходят люди, копают. Сейчас, если получится выявить где-то шесть - восемь позиций вражеских, мы окажемся у них во фланге. Мы полностью им там прекратим коммуникации и просто прямым огнем с расстояния 250 метров все перережем», - предположил командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Батя».

Группа вернулась в Берестовое. Сейчас уже можно разглядеть, во что националисты превратили город. Контроль над этим населенным пунктом дает важное преимущество. Отсюда открывается плацдарм для освобождения Северска, где украинские боевики могут оказаться в окружении.