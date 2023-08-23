«Серая зона» Белогоровки: как «Ахмат» сдерживает противника в ЛНР

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Завод «Водоканал» расположен на окраинах Белогоровки в Луганской Народной Республике. Сейчас здесь идут самые ожесточенные встречные бои. Половина предприятия - за нашими войсками, вторая пока еще остается за противником. Позиции - в полуразрушенных бетонных конструкциях. Но полностью эту территорию, как и всю Белогоровку, контролирует наша артиллерия. Положение противника в этом населенном пункте тяжелое.

Белогоровку взяли в полукольцо. «Коридор у так называемых немцев - километра четыре», говорят бойцы. Практически вдоль всей линии соприкосновения работают наши минометные расчеты. Прибываем в одно из подразделений. Тут уже наготове автоматический миномет «Василек».

Отсюда где-то три километра до Белогоровки. Минометный расчет получил команду - работают по укрытой в окопах пехоте. Переходим на другую точку, она находится неподалеку.

«Василек» отработал, но это не конец. Чтобы враг не успел поднять головы, недалеко работает более крупный калибр - 120-миллиметровый миномет. Тут все намного громче.

«У нас пристрелянные позиции. Цели приходят по несколько раз в день точно. Ложится четко. В зависимости от погодных условий, это тоже рассматриваем», - говорит наводчик миномета с позывным «Панама».

Точные попадания в цель фиксируют наши беспилотники. Украинские дроны, кстати, над заводом летают гораздо реже - боятся. А российские здесь и днем, и ночью. Эти с виду обычные квадрокоптеры уже давно перестали выполнять функции исключительно разведки. К ним прикрепляют вот такие гранатометные выстрелы - ВОГ-17. Как превратить обычный дрон в ударный - нам показывает его оператор.

А дальше эта «птичка» летит к месту назначения и сбрасывает ВОГ точно в цель. Тем не менее, даже в таком практически безвыходном положении противник предпринимает попытки штурма. Только осмысленными их точно не назовешь. Атаки скорее носят хаотичный характер.

«Наступление было с утра. Шла бронегруппа, спешила десант. Тут и минометный дивизион вступил в работу, и техника выехала, поработала. Ребята из пехоты качественно поработали», - рассказывает командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Хохол».

Наша съемочная группа планировала попасть на завод «Водоканал» и показать, как сражаются наши бойцы на передовых позициях. Но помешал этому вражеский танк. Боевики начали обстрел. Пришлось прятаться в подвале.

А координировал вражеский танк беспилотник. Нам удалось добраться исключительно до лесопосадки. Отсюда до завода - чуть больше километра. Здесь мы вновь встретили «птичку». К счастью, нашу.

«Он подал сигнал, что это свой. Иногда еще передают по рации, что эта “птица” работает с такой и с такой стороны», - объясняет проводник взвода эвакуации с позывным «Шип».

На позициях дежурит взвод эвакуации. Эти парни первыми приходят на помощь бойцам на передовой. Каждый день под постоянным обстрелом врага, рискуя жизнью, они выносят раненых с поля боя.

«Приходилось всякое - и под обстрелом выходить, и под пулями, и под минометками. Все было. Но парни не отчаивались. Все нормально, благополучно. Вытаскивали всех и сами выходили», - говорит проводник взвода эвакуации с позывным «Башкир».

На этом участке линии боевого соприкосновения сражается спецназ «Ахмат». Командир с позывным «Хохол» военному делу, по сути, обучился здесь на практике. На гражданке был довольно успешным предпринимателем. Но образ жизни решил поменять кардинально. Пошел добровольцем. Начинал штурмовиком, потом сам занимался эвакуацией - а сейчас дослужился до командира отряда.

«На данный момент здесь у нас сейчас оборона с небольшими вылазками в наступление. Активная оборона. Каждый день учимся чему-то новому. Новое приобретаем. Каждый день разные маневры совершают. Приходится учиться, и ребята делятся опытом между собой», - рассказывает «Хохол».

Бойцы здесь практически из каждого уголка нашей страны. Уверены в своих силах и готовы стоять до конца. Больше всего они хотят скорее вернуться домой. С победой.