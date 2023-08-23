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«После первого прилета прилечь»: как «Гиацинты» громят неприятеля в зоне СВО

Максим Низкодубов
07:16 23.08.2023
На Угледарском направлении обстановка остается напряженной. Канонада артиллерийских залпов с обеих сторон здесь не прекращается даже ночью.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК "Звезда"
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В густой лесополосе расчеты «Гиацинтов» ведут контрбатарейную борьбу по позициям неприятеля. Сейчас бойцы готовятся нанести удар по артиллерийским орудиям, которые в находятся в нескольких километрах от нас.

Среди деревьев и кустарника разглядеть массивное 152-миллиметровое орудие удается лишь приблизившись к нему вплотную. К маскировке «Гиацинта» артиллеристы Восточного округа подходят максимально скрупулезно. В небе охоту на наш расчет ведут вражеские дроны. Засветиться в их объективе - то же самое, что подписать себе приговор.

Наши артиллеристы наносят удар по позициям неприятеля. Контрабатарейная борьба на этом участке ведется постоянно.

Поражение артиллерийского орудия противника зафиксировано. В ту же секунду наши бойцы бегут в укрытие. В ответ со стороны националистов могут полететь уже кассетные боеприпасы.

«Кассетные обстрелы обычно. Слышно, как она срабатывает в воздухе. И убегаем быстренько. Либо, если не успеваешь, - лег на землю быстренько, спрятался. Но желательно после первого прилета прилечь - и потом сразу бежать в блиндаж», - рассказывает старший наводчик орудия «Гиацинт-Б» с позывным «Карат».

Разрывы слышны в километре от наших позиций. Ошибка вражеского наводчика. После отстрела боекомплекта националистов - затишье. Этим тут же пользуются забайкальские артиллеристы. На огневой точке они снова наводятся. На этот раз цель - опорный пункт ВСУ, оперативно обнаруженный средствами нашей разведки.

На плечах старшего наводчика с позывным «Карат» огромная ответственность. Малейшая ошибка при постановке прицела или расчете угломера - и снаряд отклонится от цели. Но с этим проблем нет, говорит боец. Команда работает с точностью часового механизма. За последнюю неделю только этот расчет «Гиацинта» уничтожил десяток целей, большая часть которых - натовские гаубицы «М777» и «Палладины».

«В любое время цель приходит - все к орудию. Цель пришла - прибежали на орудие. Отстрелялись, ствол опустили, замаскировали орудие. Закидали ветками, ушли. Ждем цели», - рассказывает «Карат».

На Угледарском направлении обстановка остается напряженной. Канонада артиллерийских залпов с обеих сторон здесь не прекращается даже ночью. Однако попытки контрнаступления украинской армии остаются безуспешными, пока наши подразделения держат оборону под мощным прикрытием ствольной артиллерии.

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