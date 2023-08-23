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Российские бойцы в зоне СВО начали получать заводские боеприпасы для БПЛА

03:29 23.08.2023
До сих пор для поражения объектов с помощью дронов бойцы использовали гранаты, мины и другие боеприпасы, которые нужно было приспосабливать для сброса с беспилотника.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В зону спецоперации начали поступать заводские боеприпасы для БПЛА, рассказал инструктор по подготовке операторов многофункциональных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Западного военного округа.

«Начали приходить на фронт уже заводские боеприпасы. Начинаем потихоньку осваивать их и с ними работать. Также занимаемся разработкой своего боеприпаса, фугасного, осколочного. Делаем, сбрасываем. Все работает, все получается», - сказал инструктор с позывным «Змей».

До сих пор для поражения объектов с помощью дронов бойцы использовали гранаты, мины и другие боеприпасы, которые нужно приспосабливать для сброса с беспилотника.

В тыловом районе спецоперации инструкторы с боевым опытом готовят операторов беспилотных летательных аппаратов. Бойцы Западного военного округа учатся применять боеприпасы, работать в условиях помех радиоэлектронной борьбы, корректировке огня, фиксации огневого поражения.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

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