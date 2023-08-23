Российский МиГ-29 поднимался в воздух для сопровождения норвежского самолета

Истребитель был поднят в воздух над Баренцевым морем, сообщает Минобороны России.

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Российский МиГ-29 подняли в воздух для сопровождения норвежского самолета. Об этом сообщило МО РФ.

Сегодня над акваторией Баренцева моря российские средства контроля воздушного пространства обнаружили воздушную цель, которая приближалась к границе России.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения Государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-29 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота», - говорится в сообщении.

Уточняется, что экипаж истребителя идентифицировал визитера, как норвежский патрульный самолет P-8A «Посейдон».

При приближении МиГ-29 иностранный военный самолет развернулся от границы России. В МО РФ подчеркнули, что ее нарушения допущено не было.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что МиГ-29 выполнял свой полет в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. В ходе полета не было пересечения воздушных трасс и опасных сближений с иностранными воздушными судами.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.