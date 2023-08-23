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Мужчина хотел ограбить аптеку в Москве, но поранился о стекло и умер

Максим Крюков
15:32 23.08.2023
В столичном ГУ МВД сообщили, что, покидая помещение, злоумышленник получил телесные повреждения осколками стекла.
Мужчина хотел ограбить аптеку в Москве, но поранился о стекло и умер
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press
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Неизвестный хотел обокрасть аптеку на юго-западе Москвы вечером 22 августа, однако, выбегая из помещения, получил ранение о разбитое стекло и умер от потери крови. Об этом сообщили в столичном главке МВД.

«Покидая помещение, получил телесные повреждения осколками стекла. Очевидцами были вызваны медики. Гражданин скончался», - передает ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Отмечается, что правоохранительные органы проводят проверку. Как сообщает Telegram-канал «112», злоумышленник, предположительно, залез в аптеку в поисках наркотических веществ.

Ранее в Москве правоохранители задержали мужчину, который угрожал людям оружием в травмпункте поликлиники на улице Стромынка. Сообщалось, что злоумышленник был вооружен пневматическим пистолетом. Он был задержан на Сокольнической площади, в результате ЧП никто не пострадал. По словам очевидицы нападения на травмпункт в Сокольниках, преступник загнал медсестру под стол.

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