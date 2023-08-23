МО РФ сообщило об уничтожении украинского беспилотника в Белгородской области

Украинская попытка террористической атаки была пресечена в 11.30 по московскому времени.

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Минобороны России сообщило об уничтожении украинского беспилотника в небе Белгородской области.

Уточняется, что неприятельский летательный аппарат был замечен и уничтожен около 11.30 по московскому времени.

В российском оборонном ведомстве сообщили, что БПЛА врага был уничтожен средствами ПВО.

МО РФ подчеркнуло, что в результате пресеченной террористической атаки нет разрушений и пострадавших.

Ранее Минобороны России продемонстрировало видео с уничтожением украинских танков на Запорожском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.