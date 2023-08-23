На БАМе запущено сквозное движение поездов

© Видео: telerzd, Telegram © Фото: telerzd, Telegram

На Байкало-Амурской магистрали в полном объеме запущено сквозное движение поездов. Восстановительные работы по устранению последствий подтопления и размыва путей в Бурятии завершены, сообщили в пресс-службе РЖД.

«В 8.20 мск после завершения восстановительных работ на месте размыва пути первый пассажирский поезд проследовал по перегону Нижнеангарск - Холодная. Также в полном объеме открыто движение грузовых поездов», - говорится в Telegram-канале компании.

Ранее стало известно, что река Холодная вышла из берегов и затопила железнодорожные пути. Десять опор контактной сети оказались повреждены.

Для ликвидации последствий происшествия были привлечены более 250 человек, а также 59 единиц специальной техники, включая противоразмывные и восстановительные поезда. Железнодорожники уложили 1 800 метров нового пути, 21 опору и 1 200 метров контактной сети, восстановили системы сигнализации и связи.