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Под Петербургом поисковики подняли из болота истребитель ЛаГГ-3

Роман Закурдаев
08:06 22.08.2023
Самолет был сбит 9 сентября 1942-го года в ходе Синявинской наступательной операции, когда войска Волховского и Ленинградского фронтов попытались прорвать блокаду Ленинграда.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В лесах Ленинградской области найдены обломки одноместного советского истребителя ЛаГГ-3. Он стоял на вооружении в годы Великой Отечественной войны. Обнаружены фрагменты фюзеляжа, планшет с картой пилота. Двигатель машины тоже сохранился. Все это время самолет пролежал на глубине двух метров, в болоте. Вязкая глина Синявинских высот продолжает сопротивляться, но ей уже не скрыть тайну места гибели советского истребителя. Его оголенное «сердце» на дне двухметрового раскопа детально изучают поисковики. 

И тут не ясно - успел ли летчик в свой последний полет ударить по врагу. Пушка заряжена 20 миллиметровыми снарядами. Ствол загнут - самолет падал с высоты почти вертикально.

«Если присмотреться, то видна пружинка, а на самом деле это автоспуск, чтобы летчик из кабины, увидев в прицеле ненавистные кресты, сплошным потоком огня сбивал их насмерть», - объяснил поисковик Илья Лукьяненко.

Лавочкин, Гудков, Горбунов. Отсюда и название - ЛаГГ-3. Советские авиаконструкторы перед Великой Отечественной войной разработали проект боевого самолета, который впоследствии стал одним из основных фронтовых истребителей. ЛаГГ-3 прикрывал наших  штурмовиков и атаковал немецкие бомбардировщики.

Можно только представить, с какой силой самолет ударило о землю. Он рассыпался на мелкие фрагменты. Их сохранилось мало, так как корпус, крылья и хвост самолета были выполнены из дерева. Поисковиков, прежде всего, интересовали металлические детали, на которых можно было найти номер. И такие детали нашли. На фрагменте капота последние четыре цифры - 2889. По ним установили имя пилота и сам самолет. С боевого задания 9 сентября 1942-го года не вернулся сержант Лякишев Иван Кузьмич 1919 года рождения. Село Новомихайловка Орловская область. Фото отсутствует. В донесении о безвозвратных потерях в графе родственники указана лишь сестра - Мария Лякишева. Адрес проживания - город Москва.

Это большая удача - бумага уцелела в прогнившем планшете. Читается позывной - «Буря». Тут же в подкладке карандаш. Им летчик, останки которого в районе крушения так и не нашли, зарисовывал примерный план местности. Поисковики отряда «Крылья Родины» сохранили каждый клочок бумаги. Кроме карт и схем в планшете лежали две пустые тетради и командирская линейка. Истребитель сбили в ходе Синявинской наступательной операции. Когда осенью 1942-го года войска Волховского и Ленинградского фронтов попытались прорвать блокаду Ленинграда.

«Есть предположение, что он успел выпрыгнуть, а так как территория была занята противником, то, скорей всего, погиб, либо при выходе за линию фронта, либо просто в воздухе. Мы понесли довольно ощутимые потери. Только за этот день по всем полкам, которые воевали в этом районе, 12 самолетов числятся сбитыми», - рассказал руководитель отряда специального поиска «Крылья Родины» Виктор Соболев.

Мотор весом более полутоны поднимают из раскопа в надежде на то, что может быть под ним удастся найти останки летчика. Но ожидания не оправдались. Часть фрагментов истребителя передадут в музеи, но поиск на этом не заканчивается. Впереди, возможно, еще более сложная и кропотливая работа - найти родственников пропавшего без вести красноармейца Ивана Кузьмича Лякишева.

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