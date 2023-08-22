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«Каждый день по нам работают кассетки»: как выглядит позиции «Ахмата» в ЛНР

Александр Федорчак
07:25 22.08.2023
Через лес проходит линия боевого соприкосновения в Луганской народной республике. Противник - всего в каких-то двух километрах. На той стороне против наших бойцов сразу три боевых подразделения ВСУ.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК "Звезда"
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Здесь проходит первая линия обороны на Краснолиманском направлении. Бойцы, которые здесь окопались, говорят о том, что недавно было горячо. Против наших - в том числе штурмовики запрещенного в России «Азова»*. Противник применяет разные боеприпасы, включая запрещенные кассетные. Из-за этого пришлось модернизировать блиндажи и окопы. Их протяженность около десятка километров. Специальный деревянный навес спасает от кассет.

«Этого, в принципе, достаточно для того, чтобы спрятаться от кассетки. Когда она взрывается над головой - там мелкие осколки, поэтом они остаются все здесь», - показывает замкомандира батальона с позывным «Соболь».

На передней линии здесь - подразделение «Ахмат». Укрепления бойцы строили быстро. Сооружения плотные, в несколько накатов из бревен. Противник рядом, обстреливает постоянно. Причем хаотично, всем подряд.

«Часто 120-е и 82-е, бывает, 150-е. У нас нескучно», - рассказывает командир роты с позывным «Боцман».

Нескучно особенно тем, кто наблюдает. Посты для этого здесь тоже оборудовали. Они хоть и находятся на относительной возвышенности, но увидеть издалека их тяжело.

«Просматриваю дороги, все подъезды к нашим, соседним позициям. Места, которые невозможно увидеть из блиндажа, из окопа. Если кто-то наблюдает диверсионную группу из окопа - сообщает, и отсюда уже идет более точное разбирательство. Наблюдают по тепловизору, по прибору ночного видения и предпринимаются действия», - говорит боец.

Недавно, один из таких прорывов врага удалось остановить.

«Двумя малыми группами пытались пройти. Пехота. Малыми группами. Ребята их остановили. Был небольшой контакт. И они ушли», - говорит заместитель командира подразделения «Ахмат» с позывным «Соболь».

Это подразделение многонациональное. Помимо чеченских бойцов, есть ребята из других регионов. «Загр» - из Волгограда. На службу приехал два месяца назад, контракт подписал. Попал, говорит, именно туда, куда хотел.

«Многие служили здесь, в «Ахмате», и рекомендовали. Хорошие ребята. Вот и пришел сюда», - говорит он.

«Загр» - стрелок. С его позиций видны любые передвижения в лесополосе.

«Отсюда убираются доски и просматриваются позиции. Где-то примерно от этой стороны и до той. Если оттуда пойдут - мы закрываем себе фланг», - показывает «Загр».

А главный здесь - «Соболь». Он заместитель командира батальона. Участвовал в освобождении ЛНР летом прошлого года. Его бойцы пока в обороне. Но готовы, в случае чего, ко всему.

«Обстановка в целом стабильно тяжелая. Каждый день по нам практически работают кассетки. Работают химией, зажигалками, фосфором. Тяжело в этом плане. Но мы ждем, мы готовы к их наступу. Пока они работают малыми группами, больше диверсионными», - рассказывает он.

Служат «ахматовцы» здесь, стараясь создать себе минимальные бытовые условия. Есть баня, небольшой спортзал и столовая. Все сделано своими руками.

Полевое расположение у бойцов крыто большим количеством бревен в несколько накатов. Комфортно здесь даже животным. С самого начала на позициях с бойцами живет кот.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

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