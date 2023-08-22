Триколор во Франции и Турции: как День флага России отметили за пределами страны

На улицах Парижа сегодня можно заметить российский триколор, а в центре Анкары корреспондент «Звезды» обнаружила «Санкт-Петербург».

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

У Саломеи Эристави есть красивый платок. Оригинальный, павлопасадский. Она - этническая грузинка. Родилась и выросла в Москве, сейчас живет в Париже. На прогулку в парк на вершине знаменитого холма Монмартр специально вышла еще и с российским триколором - все-таки День флага.

«Это символ страны. А символ - это всегда сакрально, это говорит о том, что есть какая-то защита. Если страна без флага - это как будто без матери, без защиты. В этот праздник мы обязательно собираемся с друзьями. Я готовлю фирменное блюдо - торт-медовик, я всегда в него посередине помещаю флаг маленький», - говорит Саломея Эристави.

Над 15-м округом Вожирар в центре Парижа, да еще и на фоне Эйфелевой башни, развевается российский триколор. Смело по современным европейским меркам, даже отчаянно. Но сердцу гражданина Франции экономиста Бертрана Шоллера не прикажешь.

«Я считаю, что люди должны получать и другую информацию, а не только ту, что транслируют наши СМИ. Франция должна быть мостом между людьми. В следующем году мы должны принимать Олимпийские игры во Франции. Русские могут принять участие, но мы не знаем, как все обернется. Если это не произойдет, то, скорее всего, Китай и другие страны скажут, что мы не будем соревноваться без русских. И у нас будут свои игры. В конце концов, европейский мир останется в изоляции», - говорит Бертран Шоллер.

За рулем старенького авто - бывший французский журналист Дмитрий Корнилов. Потомок того самого вице-адмирала Владимира Корнилова - выдающегося флотоводца, героя Крымской войны, защитника Севастополя. Сам про себя говорит: по паспорту - француз, в душе - русский. Когда речь заходит об отмене на Западе российских символов и культуры, человек с бело-сине-красной лентой на груди всегда искренне недоумевает.

«Это такая глупость! Полная чушь! Я не понимаю, зачем это людям, в чем. Я когда-то был знаком с разными людьми, воспитанными, получившими образование во Франции и Англии на базе русской культуры», - говорит Дмитрий Корнилов.

Может быть и поэтому месье Корнилов еще в 2018 году, несмотря на все риски и геополитическую конъюнктуру, посетил Крым и памятник адмиралу Корнилову на Малаховом кургане, где по праву развивается российский флаг.

«Вы знаете, русский флаг очень похож на французский. Самые сильные чувства у меня возникают, когда я вижу символ двуглавого орла. Это для меня Россия. Орел с двумя головами - это значит Азия и Европа», - говорит Дмитрий Корнилов.

Понятно, что в День российского флага на шумных, многолюдных улицах Парижа встретить российский триколор - задача не из простых. Но ведь есть кондитерская на Авеню Эмиля Золя со свежими ватрушками с творогом и пирожками с картошкой. Там уж наши подскажут.

Анкарская крепость Хизар - прародитель современной турецкой столицы. Здешние ремесленники с блеском в глазах позируют, едва завидев камеры. За каждым слоем камня следы древнейших цивилизаций. Сворачиваешь правее - и вдруг встречаешь медведя, как из старинной русской сказки. А позади него лодка с триколором и подпись «Галлиполи» - колыбель русского зарубежья.

Непривычно. В одном закутке и турецкий флаг, и портрет Ататюрка, и георгиевская лента с матрешкой. Так что же это за терзающее слух загадочное «Галлиполи»? Город, к которому прибило лодку белогвардейцев, идущих через Дарданеллы из Петербурга. А если быть точным, не лодку, а 126 кораблей. Русские освоили турецкий берег: сохранили веру, культуру, традиции. Внутри роскошного русского дома нас встречает его хозяин - он уже в третьем поколении потомок «белых». Отец - из Гродно, Белоруссии. Мать - петербурженка. Дед работал в эпоху Романовых инженером на царской железной дороге.

«У нас турецкие паспорта, мы счастливы быть гражданами Турции. Мы трудимся для этой страны, но мы сохранили и наши русские имена. По-турецки меня зовут Эрол Угурлу, а по-русски - Эдуард», - рассказывает основатель российского-турецкого дома дружбы в Анкаре Эрол Угурлу.

Дом содержат исключительно на средства таких же энтузиастов. Четыре этажа старинного особняка. Мечтали сделать маленькую копию дворца Юсуповых - и получилось. Комнаты названы в честь городов. Заходим в «Петербург». Здесь, как правило, гостей встречают традиционной кухней.

«Борщ, котлета по-киевски, бефстроганов, пельмени. В Турции очень много людей, которым интересна русская кухня. И вот здесь мы устраиваем такие званые ужины», - рассказывает Эрол Угурлу.

Из Петербурга вверх по винтовой лестнице - и ты уже в Белоруссии. Свернул к мандсарде - попал в Крым. Бродишь по галерейным переулкам - и уже в Башкортостане.

«А здесь костюм шамана, если хотите можете примерить, давайте идите сюда!», - приглашает Эрол Угурлу.

Надеть костюм башкирский в турецко-русском доме в Анкаре - ну где еще такое можно найти? Потрясающей красоты, невероятное искусство!

Каждый элемент декора - часть истории как семьи Эдуарда, так и русских, оказавшихся за пределами дома. Будь то ковры первых переселенцев или снимки из хроники новейших русско-турецких отношений: визит Ататюрка в Москву, приезд русского посла Орлова в Анкару. Фото президентов Турции с Брежневым и Сталиным. В этом доме часто проходят мероприятия на высоком уровне.

«Наш дом посещали много делегаций. Например, приезжал господин Нарышкин, недавно здесь был господин Новак, ваш вице-премьер. Они были так рады увидеть русский дом в Анкаре, они чувствовали себя здесь так, словно и не выезжали из России», - говорит Эрол Угурлу.

За вклад в развитие двухсторонних отношений Эрол Угурлу по указу Владимира Путина был награжден медалью Пушкина. Но в интервью об этом нам не рассказал. И понятно, почему. Все в этом доме сделано не за награды, а за то, что называется Родиной.