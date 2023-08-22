Путин: в 2023 году реальные располагаемые доходы граждан выросли на 4,7%

Владимир Путин также заявил, что на 4,2% выросла и средняя заработная плата по экономике.

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Президент России Владимир Путин заявил, что за первые полгода 2023 года реальные располагаемые доходы граждан выросли на 4,7%.

«Если в прошлом году реальные располагаемые доходы, к сожалению, снизились на один процент, то за первое полугодие текущего года они уже выросли на 4,7 процента», - отметил Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Путин подчеркнул, что эти данные обозначают ситуацию именно в реальном выражении - то есть, с учетом инфляции. Он признал, что данные, разумеется, усредненные, но тем не менее это показатель.

Кроме того, добавил Путин, на 4,2% выросла и средняя заработная плата по экономике.

Также президент России сообщил о росте доли рубля при оплате российского экспорта.