«Он прячется»: американцы заподозрили, что Байден больше не пойдет на выборы

В США все активнее разговоры о том, что Джо Байден не собирается участвовать в президентских выборах 2024 года.

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«5 признаков, которые свидетельствуют о том, что Джо Байден не будет баллотироваться в 2024 году» - статья журналиста фоксньюс Джейсона Чаффеца вышла с весьма громким заголовком. Автор анализирует политическую ситуацию в Штатах, действия президента, пассивность его предвыборного штаба и приходит к выводу: «Сонный Джо» впал в спячку.

«Мы не видим, чтобы Джо Байден в рамках предвыборной кампании защищал пост президента или демонстрировал свои достижения. Мы не видим, чтобы его вице-президент приводила аргументы в его пользу. Он не делится своим видением будущего. Он прячется - прячется от прессы, прячется от скандалов и прячется от собственной некомпетентности как руководителя», - говорится в публикации.

Американцы подсчитали: 40% прошлого года 80-летний Джо Байден провел в отпуске. Отдыхать он продолжает и теперь - сейчас в роскошном доме на озере Тахо, а ранее - на своем ранчо и на пляже штата Делавэр - в те самые часы, когда полыхали Гавайи. Подтверждена гибель 110 человек, больше тысячи числятся пропавшими без вести. Национальную трагедию президент откомментировал, катаясь на велосипеде.

Столь странное поведение президента возмутило многих, в том числе - члена палаты представителей США Лорен Боберт.

«За 2 недели после одного из самых смертоносных лесных пожаров в истории страны Джо Байден провел 60 часов на пляже в Делавэре, отдохнул на выходных в Кэмп-Дэвиде, арендовал дом у озера Тахо на неделю, попросил еще 24 млрд долларов для Украины», - отметила она.

Известно, что Байден только сейчас собирается лететь на Гаваи. Точнее - на пепелище, оставшееся от города Лахайна. Всем пострадавшим от пожара президент распорядился выделить по 700 долларов. Это меньше 2 миллионов на весь город, тогда как очередной транш на поддержку Украины - 24 млрд долларов. Все больше американцев возмущены тем, что их деньги идут на финансирование войны. А кандидат в президенты от республиканцев Вивек Равасами в эфире телеканала FoxNews потребовал объявить Байдену импичмент.

«Я выступаю за импичмент Байдена, потому что я считаю, что война на Украине является расплатой за полученную взятку. И теперь мы отправляем 200 миллиардов налогоплательщиков в другом направлении», - заявил он.

Резолюция республиканцев об импичменте действующему президенту уже внесена на рассмотрение в Конгресс. Джо Байдену припомнили все темные делишки его сына Хантера - и теперь обвиняют в злоупотреблении полномочиями, участии во взяточничестве и вымогательстве. Про непутевого сына президенту напомнили даже во отдыха - над его пляжным домом пролетел самолет с баннером «Судить Хантера Байдена».

«Коррумпированность лживого Джо - вопиющая угроза национальной безопасности. Миллионы и миллионы долларов, которые он получил от Китая и Украины, жадность и преступность Джо Байдена втянут нас в третью мировую войну», - заявил 45-й президент США Дональд Трамп.

Трамп остается самим резким критиком Байдена. Но уже через 4 дня он должен добровольно явиться в тюрьму округа Фултон, где может задержаться на 717 лет, если его признают виновным по нескольким уголовным делам.

«Казалось бы, адвокаты Байдена и Трампа могут договориться: одного не сажают в тюрьму, против второго не выдвигают жестких обвинений в коррупции и не пытаются учинить импичмент. Но не договорились. Поезд уже ушел. Поэтому противостояние будет продолжаться до победного конца», - считает Дмитрий Солонников, директор института современного государственного развития.

Согласно опросам общественного мнения, именно Дональд Трамп сейчас лидирует среди кандидатов от Республиканской партии - с огромным отрывом от Рона Десантиса. У демократов тоже один явный лидер - действующий президент опережает второго кандидата, Кеннеди-младшего. При этом в «прямой схватке» Джо Байден набрал бы всего 40% голосов избирателей, отставая от Трампа на 8 пунктов.

«В данном случае Байден показал, что он совсем не ориентируется в обстановке и в том, что происходит не только внутри страны, но и в глобальном мире. Становится ясно, что он просто лицо, которым управляют. Он несамостоятелен вообще как субъект политики, как должностное лицо», - говорит Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова.

Тем временем американская телерадиокомпания CBS News в своем аккаунте в социальной сети недавно назвала Джо Байдена «бывшим президентом Соединенных Штатов». Как выяснилось - по ошибке. Сообщение быстро исправили, однако неправильный твит собрал огромное количество лайков. Комментаторы назвали его сообщением из будущего. Америка явно устала от своего уставшего президента.