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МО РФ: еще один украинский беспилотник сбит над Белгородской областью

16:56 21.08.2023
Неприятель применил беспилотник самолетного типа в попытке совершить террористическую атаку.
МО РФ: еще один украинский беспилотник сбит над Белгородской областью
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Минобороны России сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Белгородской областью. Это уже второй известный случай за день. 

Уточняется, что попытка теракта киевским режимом была предпринята сегодня около 16.00. 

Российские средства ПВО обнаружили беспилотник и уничтожили его. При этом в МО РФ отметили, что в результате пресеченной террористической атаки нет пострадавших и разрушений. 

Ранее МО РФ показало кадры уничтожения украинской бронетехники экипажем вертолета Ка-52 «Аллигатор».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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