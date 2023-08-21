МО РФ: средства ПВО сбили украинский беспилотник в небе Белгородской области
Минобороны России сообщило, что киевский режим пытался провести террористическую атаку с беспилотником самолетного типа.
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Минобороны России сообщает об уничтожении украинского беспилотника в Белгородской области.
«Двадцать первого августа около 14.30 по Москве киевским режимом предпринята попытка террористической атаки с применением БПЛА самолетного типа», - говорится в сообщении.
Вражеский летательный аппарат был обнаружен и уничтожен российскими средствами ПВО.
Ранее МО РФ продемонстрировало кадры уничтожения украинской бронетехники экипажем «Аллигатора».
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.