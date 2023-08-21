О дате и месте прощания сообщат позже.

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Ушел из жизни создатель КамАЗа Лев Васильев. Об этом трагическом известии в своем Telegram-канале сообщило представительство Татарстана в Москве.

Уточняется, что Васильев умер сегодня ночью, ему было 98 лет. Дата и место прощания будут названы позже.

«Двенадцать лет стоял у руля КамАЗа. За этот период с нуля построил автогигант, создал уникальный кадровый потенциал завода, привлекая в Набережные Челны лучших специалистов со всей страны», - отметили в представительстве.

В 1984-1988 годах занимал пост министра машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов СССР.

Кроме того, Васильев находился на должности гендиректора завода «Москвич». В частности, первые машины вышли на свет с предприятия с его участием.