ВСУ сбросили с дрона осколочный боеприпас на село в Белгородской области

Как сообщается, никто не пострадал, поврежден один автомобиль.

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Украинские военные сбросили с дрона осколочный боеприпас для гранатомета на село в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков, передает RT.

Губернатор уточнил, что под обстрел украинских боевиков в этот раз попало село Новостроевка-Вторая в Грайворонском округе.

В результате произошедшего никто не пострадал, повреждения получила одна легковушка, добавил он.