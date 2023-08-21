В стране и мире Шапша сообщил, что в Калужской области отразили атаку дрона Анна Назайкина Как уточняется, в результате произошедшего никто не пострадал. © Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости Читайте нас на: В Калужской области удалось отразить атаку беспилотного летательного аппарата. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Владислав Шапша. Губернатор уточнил, что это произошло на территории Кировского района. Атака дрона была отражена этим утром вопреки сложным метеоусловиям. Шапша уточнил, что в результате произошедшего никто не пострадал, разрушений нет. Экспертное мнение и аналитика