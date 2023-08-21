Шапша сообщил, что в Калужской области отразили атаку дрона
Как уточняется, в результате произошедшего никто не пострадал.
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В Калужской области удалось отразить атаку беспилотного летательного аппарата. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Владислав Шапша.
Губернатор уточнил, что это произошло на территории Кировского района. Атака дрона была отражена этим утром вопреки сложным метеоусловиям.
Шапша уточнил, что в результате произошедшего никто не пострадал, разрушений нет.