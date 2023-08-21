Голубев объяснил звук взрыва в Ростове переходом военного самолета на сверхзвук

Ранее появились многочисленные сообщения о громких звуках в разных частях города и окрестностях.

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Глава Ростовской области Василий Голубев объяснил громкий звук, о котором ранее сообщали жители Ростова-на-Дону. Он рассказал, что это связано с переходом самолета на сверхзвук.

«Военные проинформировали о переходе самолета на сверхзвук», - написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор призвал жителей города, а также окрестных территорий сохранять спокойствие.

Ранее в местных пабликах появились сообщения о том, что в Ростове-на-Дону был слышен звук взрыва, также появились соответствующие видео.