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Аэропорты Москвы и Подмосковья работают в штатном режиме после инцидента с беспилотником

Вероника Волосунова
09:26 20.08.2023
В воскресенье утром в двух аэропортах Москвы и Подмосковья были введены ограничения из-за инцидента с беспилотником.
Аэропорты Москвы и Подмосковья работают в штатном режиме после инцидента с беспилотником
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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В аэропортах Внуково и Домодедово сняли ограничения, введенные в воскресенье утром после инцидента с беспилотником - они работают в штатном режиме. Об этом сообщили в Росавиации.

«В настоящее время аэропорты Москвы (Внуково, Домодедово, Шереметьево) и Подмосковья (Жуковский) работают штатно», - говорится в сообщении в Telegram-канале.

В Росавиации добавили, что во время действия ограничений шесть рейсов были перенаправлены из Внуково и Домодедово в Шереметьево, Нижний Новгород и Санкт-Петербург.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил , что ночью силами ПВО был сбит беспилотник, пытавшийся пролететь на Москву на южном направлении. По данным Минобороны России, беспилотник подавили средствами РЭБ, в результате он рухнул в безлюдном районе, никто не пострадал, разрушений нет.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в ночь с 19 на 20 августа украинский беспилотник врезался в ж/д вокзал в Курске - в здании начался пожар, пять человек пострадали.

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