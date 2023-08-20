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МО Тайваня зафиксировало приближение 45 воздушных судов и 9 кораблей Китая за сутки

Марина Крижановская
05:45 20.08.2023
В ответ минобороны острова направило морской и воздушный патруль, развернуло ракетные комплексы наземного базирования.
МО Тайваня зафиксировало приближение 45 воздушных судов и 9 кораблей Китая за сутки
© Фото: Iranian Army Office, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Минобороны Тайваня сообщило о фиксации приближения за минувшие сутки к острову девяти кораблей НОАК (Народно-освободительной армии Китая) и 45 воздушных судов.

Из них 27 судов пересекли Тайваньский пролив в так называемой «срединной линии». Они вошли в тайваньскую опознавательную зону ПВО. Среди них были девять истребителей SU-30, один транспортный самолет Y-9 и многоцелевой вертолет Z-9, 12 истребителей J-10 и четыре истребителя J-11.

«К 06:00 (01.00 по московскому времени) 20 августа вокруг Тайваня были зафиксированы 45 воздушных судов и девять кораблей Народно-освободительной армии Китая», - приводит РИА Новости заявление МО Тайваня.

Реагируя на приближение, Тайвань направил морской и воздушный патруль, развернул ракетные комплексы наземного базирования.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Запад нагнетает обстановку вокруг Тайваня. По его словам, в этих действиях наблюдается ряд аналогий в методах работы, ранее использовавшиеся для разбалансировки ситуации вокруг Украины.

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