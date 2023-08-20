«Залезли, запустили танк и уехали»: как бойцы ВС РФ увели Т-72 из под носа у спящего врага

Не смотря на колоссальные усилия и огромные потери со стороны националистов, прорыва нашей линии обороны в зоне СВО не происходит.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

На линии боевого соприкосновения тем временем несколько основных направлений. В Харьковской области на Купянском направлении наши подразделения уверенно продвигаются вперед. В настоящее время бои уже идут на подступах к городу.

Сложная обстановка в Запорожской области. В районе Работино напор ВСУ не стихает. Там в бой Киев бросил свои последние крупные резервы. Противник вернулся к изначальной тактике, с которой и началось контрнаступление на этом участке. Идут массированные артиллерийские удары. В ход идут и кассеты, и фосфор, и шрапнель - все, что есть у националистов. Но не смотря на колоссальные усилия и огромные потери со стороны ВСУ, прорыва нашей линии обороны не происходит.

И любопытно посмотреть - что и как сейчас пишет про украинский контрнаступ западная пресса. Вот некоторые цитаты.

«Перед Зеленским стоит невозможный выбор: пойти ва-банк и нарваться на дорогостоящий провал ВСУ или смириться с политически разрушительным для него поражением», - говорится в статье Newsweek.

Financial Times опубликовала материал о том, как Минобороны России беспилотниками и крылатыми ракетами гоняет украинских военных пилотов по разным авиабазам, а участившиеся атаки России на объекты в глубине Украины преследуют одну цель: уничтожить способность Киева запускать ракеты дальнего радиуса действия, которые тот получает от западных союзников.

Американский журналист Сеймур Херш и вовсе написал, что оказывается ЦРУ уже предупредило госсекретаря Энтони Блинкена, что начатое в начале июня украинское контрнаступление в зоне СВО будет безуспешным. «Это было шоу, устроенное Зеленским, но некоторые в администрации Байдена поверили его вздору», пишет Херш.

До автоматизма отработанными движениями расчет разворачивает ПТУР уже на новой позиции. На Южно-Донецком направлении на участке между Приютным и Старомайорским мотострелки Восточного округа успешно поражают технику и живую силу противника.

«Ведем огонь по тяжелой технике. По бронетехнике пехоты. По живой силе. И по огневым точкам вражеским. Легкобронированная техника типа МТЛБ и БМП пробивается насквозь. И сжигается. Если попадание идет в десант, то сжигает всю пехоту», - рассказал командир ПТРК с позывным Маэстро.

Здесь, на фронте, у каждого своя партия. Рядом с ПТУРами работают гранатометчики. Их главная цель - живая сила и огневые точки врага. Помощник гранатометчика с позывным Камаз рассказывает: их цель - пулеметные расчеты. И это настоящая дуэль. Тут все решает выучка и скорость.

«Высмотрели, подкорректировали. Вышли. Дали отпор, поразили цель. Поражение цели - происходит быстро. Затягивать с этим нельзя. Это передовая линия. Если будешь затягивать, то враг успеет первым поразить тебя», - рассказал помощник гранатометчика с позывным Камаз.

На Северском направлении работают наши танкисты. Т90-М «Прорыв» давно доказал свое превосходство как в оборонительных, так и в наступательных операциях.

«Был на Николаевском направлении, там принимал участие в обороне, в наступательных операциях, поддерживал другие подразделения, артиллерийским огнем поддерживали и с прямой наводки тоже поддерживали», - рассказал командир танка с позывным Клим.

А благодаря поистине суворовской смекалке противник теряет технику не только в бою. Командир машины Клим рассказал, как его бойцы увели украинский Т-72 буквально из под носа у спящего врага.

«Да, ребята подползли к танку ночью в темноте, соответственно, в люк механика они залезли без проблем, так как ключи для открывания танка уже были. Залезли во внутрь, два баллона с воздухом установили, запустили танк и уехали. Противник не успел опомниться», - рассказал Клим.

Подразделения группировки «Днепр» на передовых позициях у населенного пункта Казачьи Лагеря разгромили отряд противника численностью около 150 человек, пытавшийся закрепиться на левом берегу реки Днепр. Наши бойцы дали возможность передовым группам противника, в составе которых были преимущественно наёмники, выйти на берег, а затем навели огонь артиллерии на разгружавшиеся лодки. Разрозненные группы противника были полностью зачищены мотострелками, которые захватили в качестве трофеев десятки образцов иностранного вооружения.

«Джавелины, NLAW, все эти модные поставки супероружия с запада. Оно все валяется под ногами и не помогло им ничуть», - рассказал боец группировки «Днепр».

Противник пытается укрыться в укрепленном блиндаже. Но это - легкая добыча для наших FPV-дронов. Беспилотные Отряды Быстрого Реагирования - БОБРы, как они сами себя называют, готовы достать противника в любых укрытиях. Буквально мгновение и взрыв. Противник уничтожен.

И вот уже западные издания, которые еще так недавно трубили о страшном украинском контрнаступе, одно за одним заявляют о его провале. Не забывая при этом открыто обвинять в этом Киев.

«Ожидания от контрнаступа Украины с самого начала были слишком высокими. Третий месяц без каких-либо признаков прорыва создает впечатление, что мы снова в тяжелом положении. Киев несет определенную ответственность за оптимистичный прогноз быстрого прорыва», - пишет издание Politico.

Более того, издание Newsweek сообщает, что неудачи на поле боя серьезно ударили по позиции Зеленского внутри Украины. И это ставит его перед сложным выбором.

«Есть ощущение, что они были введены в заблуждение военными в отношении того, насколько хорошо пройдет это контрнаступление, что им были предоставлены чрезмерно радужные оценки с военной стороны. Перед Зеленским стоит невозможный выбор: пойти ва-банк и нарваться на дорогостоящий провал или сократить потери Украины и смириться с политически разрушительным поражением», - пишет Newsweek.

И похоже, что лидер киевских боевиков сделал свой выбор. На Запорожском направлении Украина задействовала одну из последних резервных бригад в контрнаступлении. Это 82-я десантно-штурмовая бригада ВСУ. Forbes сообщает об этом соединении, как о последнем крупном резерве киевской власти

«Последнее крупное подразделение, которое ВСУ держали в резерве. Украинские воздушно-десантные войска наконец-то перебросили свою самую мощную часть: 82-я десантно-штурмовая бригада численностью в 2000 человек, укомплектованная боевыми машинами Marder , Stryker и танками Challenger-2, вступила в бой в районе Работино в Запорожской области на юге Украины», - сообщил Forbes.

Правда часть бойцов этого «последнего резерва» немедленно воспользовалось единственным своим шансом на спасение - выйти на частоту 149.200 и вызывать «Волгу». Именно так украинские боевики могут безопасно для себя сдаться в плен.

Расследователь Сеймур Херш на этой неделе опубликовал новое расследование. В нем он говорит о том, что американское центральное разведывательное управление предупредило госсекретаря Энтони Блинкена о том, что контрнаступление ВСУ не увенчается успехом. Благодаря этому расследованию, по сообщениям Washington Post ,часть конгрессменов теперь выступают против немедленного предоставления нового пакета помощи Киеву.

Но главной проблемой для Киева являются люди. На этой неделе Зеленский продлил военное положение и мобилизацию. А значит новых водителей западных Леопардов и Мардеров, как и раньше, будут хватать на улице.

Подробнее о ситуации на линии боевого соприкосновения, и как киевский режим терпит неудачу в ходе боевых действий смотрите в материале Федора Шеина.