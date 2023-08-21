Перспективы «Чистой Арктики»: что дает России и миру новая арктическая экспедиция

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В Мурманске дан старт первой за 40 лет Арктической экспедиции, цель которой сотни и сотни важнейших научных экспериментов в области географии, экономики и социологии. 700 ученых Российской Академии наук вначале теплоходом доберутся до берега Кольского полуострова а оттуда начнется наземный маршрут.

Арктика — один из самых богатых районов планеты. Там уже нашли залежи углеводородов (нефти и газа), редкоземельных и цветных металлов, а также алмазов. И этот клондайк - привлекает многих. Но не у многих - есть законное право на разработку Арктического шельфа. А у нас есть. Больше половины арктического побережья принадлежит России, оставшаяся часть поделена между США, Канадой, Норвегией и Данией. И очевидно, что там, в Арктике, в ближайшие годы развернется новая активная борьба за ресурсы. Из Мурманска – Виталий Акиньшин.

У неприметного причала, где-то в глубине Кольского залива, участники уникальной экспедиции, которая носит название «Чистая Арктика - Восток - 77» еще раз проверяют свое снаряжение и поднимаются на борт арктического судна. Вот так, без лишней шумихи и торжественных мероприятий, стартует масштабный Российский научно-практический проект. Участвуют больше 20 центров Российской Академии наук и федеральных университетов. Работа предстоит уникальная и по масштабам исследований и по своей логистике.



В трюмы загружается научное оборудование, провиант, и несмотря на то, что сама экспедиция «Чистая Арктика – Восток – 77», сухопутная, начинается она именно здесь в море. Теплоход «Клавдия Еланская» обогнет Кольский полуостров и доставит исследователей и волонтеров в населенный пункт Чапома. Именно оттуда начнется первый 120-километровый маршрут сухопутной экспедиции.

На первом этапе, исследователям предстоит изучить степень загрязнения территорий, взять пробы воды и песка. Понять, какой именно мусор попадает в заливы Баренцева и Белого морей.

«Для экосистем морской мусор очень губителен. Есть целый комплекс опасных факторов. Ну и, безусловно, микропластик, который еще требует детального исследования, который попадает в организмы рыбы вместе с планктоном. Ну и дальше, соответственно, может попасть человеку как долговременной перспективе, это будет влиять на всю человеческую популяцию, пока неизвестно», - отметил председатель Мурманского областного отделения Русского географического общества Денис Моисеев.

Всего на Кольском полуострове ученые пройдут по семи маршрутам, чтобы собрать как можно больше данных об изменениях климата и экологии в заполярном регионе. О том, как именно и насколько активно течения мирового океана влияют на загрязнение арктической зоны. Работа, которую в таких объемах еще никто и никогда не проводил.



С верхней точке зеленого мыса Кольский залив виден как на ладони. Его особенность в том, что эти воды не замерзают даже в самые холодные месяцы полярной ночи. И все из-за теплого течения Гольфстрим. Именно его влияние сейчас активно исследуют ученые. Ведь, 70 % всего мусора, который находят в этих водах, приносит именно «Гольфстрим».

Подробные исследования экологии Кольского полуострова это лишь начало целой серии экспедиций «Чистая Арктика – Восток – 77», которые пройдут по всему северному побережью России. Протяженность маршрутов, более чем 12 тысяч километров через 11 часовых поясов. Свыше 700 человек в течение года будут собирать информацию о состоянии прибрежной зоны Северного ледовитого океана, будет создана единая цифровая карта Арктики. Таких масштабных исследований не проводилось больше сорока лет.



Капитан теплохода «Клавдия Еланская» Николай Рапацевич в арктических водах ходит уже больше 50 лет. Он рассказывает, что еще в советские времена топливо в отдаленные северные регионы доставляли исключительно в металлических бочках. Десятилетиями они скапливались по всему побережью.



«Раньше, действительно, это все внимание не обращалось на это и все там бросалось. Советское наследие, видимо, из бочек даже дороги делали бочки там вот. И поэтому мне тогда уже казалось, что надо как то вывозить. Вот техника бывает тоже брошена, вроде как новая, а брошена. Поэтому это очень актуально сейчас и я думаю, что и нужно этим заниматься вплотную. Пора уже чистить страну, чистить нашу территорию, большую, красивую, огромную. Поэтому это, конечно, актуально», - рассказал капитан теплохода «Клавдия Еланская» Николай Рапацевич.

Арктику уже давно ученые называют кухней мировой погоды. Природные процессы, которые происходят в Северном Ледовитом океане, напрямую влияют на погоду во всем мире. А на кухне, как известно, должно быть чисто. Первыми, уже в новой российской истории, глобальную уборку территории Арктики от советского наследия, провело Министерство обороны.



За несколько лет подразделения Минобороны очистили почти 113 тысяч квадратных километров загрязненных арктических территорий. Это архипелаг Новая Земля, это Земля Франца Иосифа, острова Котельный и Врангеля. На месте бывших свалок, были построены современные военные базы, объекты ПВО и уникальные военные аэродромы. И, конечно же, столь стремительное развитие инфраструктуры для защиты наших северных границ, вызвали на западе крайне нервную реакцию.



«Соединенные Штаты оказались перед лицом наращивания сил Китая и Российской Федерации в Арктике. Мы знаем об огромном потенциале и о важнейших запасах ресурсов в Арктике. От грамотного менеджмента и распределения этих ресурсов зависит наше планирование на годы вперед», - заявил помощник государственного секретаря США в области международных организаций Эстер Бриммер.

Пристальное внимание к Арктике США начали проявлять еще во времена Советского Союза. По оценкам ученых, в Арктике находится до 30 процентов неразведанных запасов природного газа и нефти. А еще уран, золото, алмазы и огромные запасы редкоземельных металлов, стоимость которых достигает триллиона долларов. Это, конечно же, лакомый кусок, ради которого запад готов идти на серьезное обострение. Разведывательная авиация НАТО все чаще появляется вблизи наших северных территорий.

Мгновенно реагировать на любые недружественные действия, удается благодаря уникальным военным базам, расположенным на островах в Северном Ледовитом океане. Взлетать на перехват, говорят арктические летчики, приходится едва ли не каждый день.

«Соседи из недружественных стран регулярно выполняют разведывательные полёты. В основном, американские ВВС, «Орион», «Посейдон», который сейчас пришел ему на смену. Поэтому мы поднимаемся в воздух и контролируем, чтобы они не пересекали воздушные границы», - рассказал командир МиГ-31 Игорь.

США и НАТО даже не скрывают, что Арктика уже совсем скоро может стать местом нового, крайне жесткого противостояния с Россией. Ведь битва за новые ресурсы, это по сути, битва за будущее благосостояние.

«Арктический регион играет все более весомую роль в обеспечении военной и экономической безопасности России. Повышенный военный интерес к российской Арктике стали проявлять внерегиональные государства. Предпринимаются попытки внедрить некие новые правила, определяющие порядок прохода судов вблизи наших границ. Усиливается кампания в европейских средствах массовой информации, направленная на дискредитацию российских шагов по созданию системы безопасного мореплавания и мониторинга обстановки, а также – обеспечению экологической устойчивости региона. Военная деятельность НАТО существенно возросла после вступления в альянс Финляндии и фактического поглощения блоком военных структур Швеции», - заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Не дает покоя западу и Северный морской путь, который проходит в территориальных водах России. На сегодняшний день это самый короткий и самый дешевый морской маршрут для перевозки грузов из Европы на Дальний Восток. США претендуют на то, чтобы беспрепятственно проходить по нашим территориальным водам. В 2021 году госсекретарь США Блинкен заявил: севморпуть России принадлежать не должен. Движение по северному морскому пути иностранным судам Россия никогда не запрещала, если соблюдались установленные правила. Кроме того, только у России есть мощный ледокольный флот, который может безопасно провести суда через огромные ледяные поля.

«Никто еще не создал такой атомный флот, ледокольный атомный флот и нас уже не догнать. Потому что уже сколько судов сейчас на верфях Росатома уже строится, еще дополнительно и так далее. Совершенно прав Сергей Борисович Иванов, который сказал, что мы не позволим торговым судам ходить самостоятельно, потому что это наша зона ответственности, если вдруг, не дай Бог, судно пробьется и топливо, скажем так, уйдет, это наша зона ответственности. И, безусловно, сейчас все обратили свои взоры не в простой нашей мировой ситуации. Все обратили взоры на Арктику, потому что это самый удобный и самый простой путь с учетом изменения климата», - отметил руководитель проектного офиса Чистая Арктика, руководитель экспедиции «Чистая Арктика - Восток - 77» Нагибин Андрей.

Сделать Северный морской путь более удобным и гостеприимным, например, для развития туризма, это еще одна из задач стартовавшей в Мурманске высокоширотной экспедиции «Чистая Арктика – Восток – 77». Собранные данные, помогут в реализации плана масштабного обновления арктических портов и транспортной инфраструктуры региона. И вот тогда, согласно плану правительства, уже к 2035 году Арктика, из заднего двора России, должна стать парадными воротами для экономического роста страны.