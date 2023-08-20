Эпоха беспилотников и «цветы» для артиллерии: какие новинки показали на «Армии-2023»

Российская армия стремительно перевооружается и многое из того, что уже завтра поступит в распоряжение военных, можно было увидеть на Форуме. Одно из самых активно развивающихся направлений - беспилотные летательные аппараты.

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Огромная часть Международного военно-технического форума «Армия-2023» проходила в закрытом режиме. Но то, что оказалось в открытой экспозиции - потрясало воображение заказчиков и гостей.

Одна из новинок «Армии-2023» - неуправляемый боевой модуль «Зубило», форма морды соответствует названию. Класс защиты передней части - седьмой. Боковой - «четверка». Управляется машина по удаленному радиоканалу двумя операторами - один ведет машину, а второй - огонь по обнаруженным целям. Цели обнаруживают два квадрокоптера, которые входят в состав этого боевого модуля. Может использоваться и как машина-камикадзе.

Как говорят, у артиллеристов - одни цветы. Есть «Пионы», «Гиацинты», «Ромашки». Теперь появилась «Мальва». Это комбинированная САУ. Опыт специальной военной операции доказал, что колесное шасси наиболее предпочтительно. А за артиллерийскую часть отвечает орудие «Мсты» - 152-мм артиллерийское орудие.

Представленные на форуме машины - реальная боевая техника. Хоть завтра она готова пойти в бой.

«Это перспективно-разведывательный огневой контур артиллерии, который способен в режиме реального времени решать задачи по поражению объектов противника», - рассказал начальник отдела 3-го Центрального научно-исследовательского института МО РФ Константин Осокин.

Практически на каждом стенде - беспилотники. Вертолетного и самолетного типа, квадрокоптеры. С началом специальной военной операции она доказали свою необходимость и стали едва ли не самой серьезной системой вооружения.

Еще один беспилотник - тот, который разминирует окружающее пространство. В таких нуждаются страны, где недавно прошли военные конфликты и в земле остались неразорвавшиеся мины и снаряды. За МГР-4 тоже выстраивается очередь.

Как говорят военные - можно купить тысячи танков и самолетов - самое главное, кто научится ими управлять. Так что образование и обучение одна из самых главных экспортных статей на форуме. И это только начало...

Обо всех новинках международного военно-технического форума «Армия-2023» смотрите в сюжете Алексея Самолетова для программы «Главное с Ольгой Беловой».