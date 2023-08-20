Более миллиона человек посетили мероприятия МВТФ «Армия-2023»

Предприятия и организации представили на МВТФ более 28 тысяч образцов продукции - как военного, так и двойного назначения.

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За семь дней работы Международного военно-технического форма «Армия-2023» его мероприятия посетили один миллион 93 тысяч 285 человек. Об этом сообщили в Министерстве обороны России по завершению форума.

«Форум по праву заслужил высокий авторитет и признание, стал одним из крупнейших мировых смотров инноваций и современной продукции военного назначения, внес серьезный вклад в развитие военно-технического сотрудничества», - отметили в оборонном ведомстве.

В форуме приняли участие делегации оборонных ведомств 83 стран. На его полях были организованы 23 двусторонние встречи. 83 зарубежные компании участвовали в выставочной экспозиции, что более, чем в два раза превысило показатель прошлого года. Белоруссия, Вьетнам, Индия, Иран, Китай, Пакистан представили на форуме свои национальные экспозиции.

Около полутора тысяч отечественных и зарубежных предприятий и организаций представили на МВТФ более 28 тысяч образцов продукции - как военного, так и двойного назначения.

Также была представлена экспозиция трофейного вооружения и техники из зоны проведения специальной военной операции. Она была сформирована в августе 2022 года и за год существования она собрала более 870 образцов вооружения и военной техники - советские, западные и украинские.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов