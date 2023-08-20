На форуме «Армия-2023» наградили победителей киберспортивного турнира «Киберпатриот»

Победителем в дисциплине CS:GO стала команда Missile arnament, а в игре «Мир кораблей» - Llama Eterna.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

В подмосковном парке Патриот в заключительный день Международного военно-технического форума «Армия-2023» прошло торжественное награждение победителей и призеров конкурса по компьютерному спорту «Киберпатриот». Соревнование среди курсантов высших учебных заведений силовых ведомств Российской Федерации прооводилось в дисциплинам Counter Strike: Global Offensive и «Мир кораблей».

В финале кибертурнира принимали участие 16 команд, представляющих вузы Минобороны России и МВД.

По итогам игр в дисциплине Counter Strike первое место завоевала команда Missile arnament филиал Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, на счету которой четыре победы и ноль поражений, второе - G6 Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России (4:2), «бронза» у команды «Завтра Марс» Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова (2:2).

В дисциплине «Мир кораблей» победила команда Llama Eterna Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова (6:1), серебряным призером стала команда Краснодарского высшего военного училища летчиков имени генерала армии С.М. Штеменко 8MegaTonn (3:2), третье место заняла команда Военного института физической культуры Boatswainteam (2:2).

Победители и призеры турнира были награждены грамотами и подарками от генерального партнера состязаний, а также уникальными нагрудными знаками от Минобороны России «За достижения в киберспорте».

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов