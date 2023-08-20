Минобороны сообщило об уничтожении двух украинских беспилотников под Белгородом

В результате отражения атаки беспилотниками самолетного типа никто не пострадал.

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Киевский режим предпринял очередную попытку атаковать объекты на территории России беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

На этот раз украинские боевики использовали два беспилотника самолетного типа. Они буди уничтожены средствами противовоздушной обороны на Белогородской областью. Пострадавших и разрушений нет.

Ранее киевские боевики попытались совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области. Согласно заявлению Минобороны России, беспилотник, потеряв управление, потерпел крушение в безлюдном районе рядом с населенным пунктом Путилково.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов