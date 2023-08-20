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На складе Ozon в Подольске ликвидировали открытое горение. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС по Московской области.

«11.48 ликвидация открытого горения», - говорится в сообщении.

Отмечается, что площадь пожара составила 500 «квадратов». До прибытия пожарных со склада эвакуировали почти 400 человек. При тушении были задействованы 49 единиц техники и 132 человека. Пожару присвоен третий ранг сложности.

Как сообщили в самой компании, пожар произошел в помещении, которое не использовалось. В Ozon опровергли информацию о том, что горят коробки с товарами.

На опубликованных ранее кадрах видно, как из под кровли идет дым. Сообщалось, что возгорание началось на шестом этаже.