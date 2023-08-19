Пропуск в жизнь: боец «Писатель» раскрыл, как враг сдается в плен по агитлистовкам
Агитационные листовки распространяются над территорией, где находится неприятель. В них на двух языках указано, что должен сделать украинский военнослужащий, чтобы сохранить себе жизнь.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Операторы БПЛА учатся работать с дронами, которые распространяют агитационные листовки. Тренировочные учения проходят в тыловой зоне проведения спецоперации.
Бойцы изучают правила безопасности применения боеприпасов, технические характеристики беспилотников и способы их применения для нанесения поражения живой силе врага. Опытные инструкторы помогают им упражняться в сбросе агитационных листовок над позициями украинских националистов.
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