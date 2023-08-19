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Пропуск в жизнь: боец «Писатель» раскрыл, как враг сдается в плен по агитлистовкам

06:04 19.08.2023
Агитационные листовки распространяются над территорией, где находится неприятель. В них на двух языках указано, что должен сделать украинский военнослужащий, чтобы сохранить себе жизнь.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Операторы БПЛА учатся работать с дронами, которые распространяют агитационные листовки. Тренировочные учения проходят в тыловой зоне проведения спецоперации.

Бойцы изучают правила безопасности применения боеприпасов, технические характеристики беспилотников и способы их применения для нанесения поражения живой силе врага. Опытные инструкторы помогают им упражняться в сбросе агитационных листовок над позициями украинских националистов.

© Минобороны России

По 100 штук листовок сворачиваются в небольшие рулоны. Затем они сбрасываются с БПЛА вместо боеприпасов над скоплениями живой силы неприятеля. Таким образом оказывается психологическое воздействие на рядовых бойцов украинской армии. Агитматериалы содержат призывы к сдаче противника в плен и гарантируют сохранение жизни. Это позволяет избежать напрасного кровопролития.

«На то место, которое собираемся, грубо говоря, штурмовать или проводить какие-то действия для того, чтобы выполнить боевую задачу, скидываем сначала листовки», - рассказал старший оператор БПЛА с позывным «Писатель».

Он добавил, что учитываются и погодные условия, так как если ветер дует от бойцов ВС РФ, то листовки распространяются не только на то место, куда изначально хотели попасть бойцы, но и в глубину обороны противника.

«Писатель» пояснил: листовка красного цвета - это пропуск. Надписи на ней выполнены на русском и украинском языках. Как отметил боец, знаком того, что военнослужащий сдается, считаются поднятые руки с листовкой над головой, а также опущенный вниз автомат с отстегнутым магазином.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

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