У Главного храма ВС РФ состоялось завершение программы «Военные оркестры в парках-2023»

В церемонии закрытия приняли участие музыканты Военного оркестра 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, Центрального пограничного ансамбля ФСБ России и Центрального концертного образцового оркестра ВМФ им. Н. А. Римского-Корсакова.

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Сезон программы «Военные оркестры в парках» 2023 года завершился грандиозным концертом трех прославленных оркестровых коллективов на территории Музейно-храмового комплекса Вооруженных Сил Российской Федерации. В течение более чем трех часов для зрителей играли музыканты Военного оркестра 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, Центрального пограничного ансамбля ФСБ России и Центрального концертного образцового оркестра ВМФ им. Н. А. Римского-Корсакова.

Сводный оркестр звуками «Столичного марша» и прославленной композиции «Славься» Михаила Глинки дал старт официальному завершению летнего музыкального марафона.

«Во все времена музыка была и останется отдушиной, а музыка в исполнении военных оркестров дарит, помимо прочего, чувство гордости за наши Вооруженные Силы и ощущение безопасности. Уже стало доброй традицией открывать и закрывать каждый новый сезон у стен Главного храма Вооруженных Сил России. Мы расстаемся ненадолго. Увидимся в следующем году!» - сказала заместитель начальника ФГАУ «Музейно-храмовый комплекс ВС РФ» Минобороны России Юлия Скупова.

В этот вечер в исполнении грандиозного сводного оркестра военных музыкантов прозвучали великие композиции - «День Победы» и «Прощание славянки».

Оркестры исполняли не только торжественные марши и прекрасные вальсы, но под аккомпанемент оркестра солистами коллектива были исполнены знакомые и любимые всеми песни. Гости и зрители торжественной церемонии закрытия тепло принимали каждое сыгранное в этот летний вечер произведение и наградили военных музыкантов долгими овациями.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов